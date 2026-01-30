Tabletki.ua переходить під контроль «Київстару»

Антимонопольний комітет України 29 січня дав згоду найбільшому мобільному оператору країни, ПрАТ «Київстар», на придбання компанії ТОВ МТПК, що управляє прайс-агрегатором Tabletki.ua.

Щоб отримати дозвіл, «Київстар» взяв на себе низку зобов’язань, спрямованих на захист конкуренції та персональних даних користувачів:

Збір і обробка даних користувачів Tabletki.ua та Helsi (який вже належить «Київстару») можливі лише за їхньою інформованою згодою. Користувачі, які не погодяться на розширену обробку даних, не втратять доступ до платформ. Персональні дані не будуть об’єднуватися без окремої згоди. Ціни на доступ до Tabletki.ua не будуть штучно завищені, щоб обмежити конкуренцію. Аналітичні продукти на основі знеособлених даних будуть доступні третім сторонам на відкритих і недискримінаційних умовах.

Упродовж шести місяців після завершення угоди компанія має впровадити механізм чіткого інформування користувачів про рекламне та поведінкове відстеження і надати їм можливість обирати рівень обробки персональних даних.

Як писав ZAXID.NET, на початку квітня 2025 року «Київстар» закрив угоду з придбання 97% корпоративних прав онлайн-сервісу таксі Uklon, а 15 серпня 2025 року компанія вийшла на біржу Nasdaq, де її акції торгуватимуться під символом KYIV.

Що відомо про Tabletki.ua?

Tabletki.ua – це онлайн-платформа для пошуку та бронювання ліків, а також товарів для здоров’я і краси. За даними офіційного сайту, сервісом користуються понад 10 мільйонів українців, а співпраця налагоджена з більш ніж 12 тисячами аптек по всій країні. Крім традиційних лікарських засобів, платформа пропонує косметику, спортивне харчування, зоотовари та інші товари для здорового способу життя.

Проєкт працює понад 10 років. У 2012 році Tabletki.ua почав співпрацювати з аптеками в усіх обласних центрах України, у 2015 році запустили сервіс бронювання ліків безпосередньо в аптеках, а у 2019 році додали опцію «Під замовлення».