«Київстар» придбає контрольний пакет акцій Uklon

Мобільний оператор «Київстар» підписав угоду щодо купівлі 97% акцій IT-компанії Uklon, яка є розробником сервісу онлайн-замовлення таксі та доставки. Про це у середу, 19 березня, повідомив Forbes.ua з посиланням на повідомлення материнської компанії VEON.

Закриття угоди планується у квітні 2025 року, її вартість – 155 млн доларів. За словами генерального директора Uklon Сергій Гришков, він та його команда залишаться на своїх посадах. Також Гришков зауважив, що «Київстар» та Uklon й надалі працюватимуть, як окремі бізнеси.

«У мене немає сумніву, що ми в Uklon отримуємо нові горизонти розвитку: від збільшення стратегічних інвестицій у цифрові сервіси та створення додаткових робочих місць, до виходу на нові ринки за підтримки глобального цифрового оператора VEON, материнської компанії “Київстар”», – повідомив Сергій Гришков.

Наразі сервіс Uklon представлений в Україні та Узбекистані. Планується, що після закриття угоди, послуги Uklon зможуть бути доступні й в інших країнах.

«Ми хочемо розширити можливості Uklon за межі України та Узбекистану разом із нашими цифровими операторами в Казахстані, Пакистані та Бангладеш», – повідомив гендиректор VEON Group Каан Терзіоглу.

За даними «Економічної правди», наразі Uklon працює в 27 містах України, а також на території туристичного комплексу Буковель та налічує близько 100 тис. водіїв. У 2023 році компанія запустила сервіс онлайн-замовлення авто в Узбекистані.

Додамо, що «Київстар» подав до Антимонопольного комітету заявку на придбання контрольного пакета акцій Uklon у грудні 2024 року. 6 лютого 2025 року АМКУ дозволив здійснити купівлю.