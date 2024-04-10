Модель OneWeb-супутника

Український оператор мобільного зв’язку «Київстар» стане офіційним представником британської компанії OneWeb в Україні. Про це у середу, 10 квітня, повідомив «Мілітарний» із посиланням на заяву B2B-директора «Київстар» Костянтина Вечіра на Business Wisdom Summit.

За словами Костянтина Вечіра, OneWeb може забезпечити високошвидкісний супутниковий інтернет у нестандартних умовах.

«Зараз ми тестуємо з деякими силами оборони технології OneWeb. Ми будемо офіційним представником компанії в Україні. Також зможемо пропонувати ці послуги бізнесу», – розповів Костянтин Вечір.

Компанія OneWeb володіє сузір’ям супутників для забезпечення високошвидкісного інтернет-зв’язку і є альтернативою Starlink від компанії SpeceX.

«Ми розуміємо і маємо запити від спеціальної сфери Збройних Сил України щодо того, що Starlink не завжди виконує тих завдань, яких очікують від нього бізнес або оборона. Це надання зв’язку в критичних умовах», – зазначив Костянтин Вечір.

Як зазначає «Європейська правда», раніше гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський повідомляв, що під час масованих обстрілів і перебоїв із енергопостачанням в Харкові, в «Укрпошти» виникли проблеми з роботою Starlink. З'ясувалося, що Starlink не працюють у зоні активності засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, у лютому 2023 року компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для управління безпілотниками в регіоні під час війни країни з Росією.

У компанії заявили, що супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, «ніколи не призначався для використання в якості зброї».