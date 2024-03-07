Ілон Маск заявляє, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано

Демократи в палаті представників США почали розслідування щодо компанії SpaceX Ілона Маска через повідомлення про застосування Starlink російськими військами. Про це повідомляє The Washington Post.

Представники Джеймі Раскін і Роберт Гарсія надіслали листа з вимогою до компанії повідомити про скарги щодо потенційних незаконних придбань терміналів Starlink, в тому числі в окупованих Росією регіонах України. Законодавці заявили, що вони стурбовані заявами української розвідки про те, що російські війська розмістили термінали компанії на сході України, що потенційно підпадає під санкції США.

Законодавці попередили президента SpaceX Гвінн Шотвелл, що ймовірне використання Росією Starlink становить серйозну загрозу безпеці України, життю українців і національній безпеці США. У листі, який отримало видання, законодавці поцікавилися у SpaceX, яких заходів було вжито для усунення вразливостей у системі безпеки, які Росія могла використати для незаконного придбання терміналів Starlink, а також про те, як компанія співпрацює з іншими американськими регуляторами для запобігання незаконній торгівлі супутниковими терміналами.

WP зазначає, що законодавці тільки починають своє розслідування, але планують зв'язатися з Пентагоном та іншими відповідними відомствами.

Раніше американське видання Defense One, посилаючись на неназвані джерела в українському війську, повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні. Згодом Головне управління розвідки підтвердило інформацію про те, що російські військові використовують Starlink на фронті.

Американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано. У SpaceX також заявили, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ.