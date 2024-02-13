Росіяни купують Starlink в арабських країнах

Росія закуповує засоби зв’язку, зокрема, термінали супутникового інтернету Starlink, для використання у війні в арабських країнах. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомили у прес-службі Головного управління розвідки.

ГУР виклало свіже радіоперехоплення розмови росіян, там вони обговорюють можливості придбання термінала супутникового зв’язку Starlink.

За словами одного із росіян, «араби постачають все: дроти, WI-FI роутери».

Обережно відео містить ненормативну лексику!

Раніше американське видання Defense One, посилаючись на неназвані джерела в українському війську, повідомило, що Росія використовує супутникові пристрої SpaceX Starlink в Україні.

11 лютого Головне управління розвідки підтвердило інформацію про те, що російські військові використовують американські системи супутникового зв’язку Starlink на фронті.

Втім, американський мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що термінали Starlink не продавалися Росії прямо чи опосередковано. У SpaceX також заявили, що компанія не веде жодних справ із Російською Федерацією, або її військовими, а також з ОАЕ.