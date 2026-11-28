Чоловік уже мав талон на складання іспиту на 10 грудня

У суботу вранці, 28 листопада, у львівських телеграм-каналах поширили відео чоловіка, який у спальному мішку спав під дверима сервісного центру МВС на вул. Богданівській, 44 у Львові. Автор відео стверджував, що через великі черги на складання водійських іспитів люди приходять до установи ще вночі, аби вранці отримати талон із датою та часом іспиту. Однак у сервісному центрі заперечили, що чоловік ночував біля будівлі.

Речник сервісного центру МВС Сергій Бобра розповів ZAXID.NET, що чоловік прийшов близько 07:00 зі спальним мішком і читав книгу. О 08:00 він зайшов до приміщення разом з іншими відвідувачами. За словами речника, чоловік уже мав запис на практичний іспит на 10 грудня, однак хотів перенести його на ранішу дату.

У сервісному центрі йому запропонували скласти іспит того ж дня, однак запропонований час чоловікові не підійшов. Крім того, для перенесення запису він мав скасувати попередню реєстрацію на 10 грудня. На це чоловік не погодився та пішов. За інформацію з власних джерел, чоловік приїхав до Львова з Луцька.

Сергій Бобра пояснив, що нові вільні місця для складання іспитів з’являються, зокрема, після того, як люди скасовують попередні записи. За його словами, труднощі з реєстрацією посилює те, що деякі кандидати мають по кілька записів одночасно, через що іншим складніше отримати талон.

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Зареєструватися на іспит можна онлайн або безпосередньо в сервісному центрі. Водночас під час особистого звернення талон можна отримати лише на той самий день. У Львові працюють близько 50 автошкіл, які щороку випускають тисячі кандидатів у водії. Натомість щомісяця практичні іспити складають приблизно 700-800 людей. За словами Бобри, знайти додаткових працівників для приймання іспитів також непросто через механізм відбору кадрів.

У сервісному центрі запевняють, що працюють над покращенням ситуації. Зокрема, у Стрию планують запровадити можливість складати практичний іспит на автомобілі з автоматичною коробкою передач. Речник також зазначив, що випадки, коли люди приходили до сервісних центрів ночувати, траплялися й раніше, однак зараз таких ситуацій, за його словами, вже немає.

Проблема з отриманням талонів на практичні іспити у Львові виникала й раніше. Кандидати у водії місяцями не могли зареєструватися на іспит через брак вільних місць. Зокрема, біля сервісного центру на вул. Данила Апостола щоранку збиралися черги з 50-100 людей, а дехто приходив ще о 05:00-06:00 або чекав у власному автомобілі. Навіть після тривалого очікування талонів вистачало не всім.