У Дублянах поблизу Львова перекинувся Mercedes, загинув водій
За кермом автомобіля перебував 32-річний житель Київщини
Уранці суботи, 28 листопада, у місті Дубляни Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок перекидання автомобіля Mercedes-Benz ML загинув 32-річний водій.
За попередніми даними поліції Львівщини, чоловік не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, після чого автомобіль перекинувся. Водій отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці аварії. Він був жителем Київської області.
ДТП сталася близько 07:54. На місці працюють правоохоронці, зокрема слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та патрульні. Правову кваліфікацію події встановлюють.