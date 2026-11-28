Автомобіль Mercedes-Benz ML злетів із дороги та перекинувся

Уранці суботи, 28 листопада, у місті Дубляни Львівського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок перекидання автомобіля Mercedes-Benz ML загинув 32-річний водій.

За попередніми даними поліції Львівщини, чоловік не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини, після чого автомобіль перекинувся. Водій отримав травми, несумісні з життям, і загинув на місці аварії. Він був жителем Київської області.

ДТП сталася близько 07:54. На місці працюють правоохоронці, зокрема слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини та патрульні. Правову кваліфікацію події встановлюють.