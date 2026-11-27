Президент провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 27 листопада, провів телефонну розмову з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні. Під час розмови вони обговорили нещодавню атаку на російські кораблі біля узбережжя Лівії. Про це глава держави написав у соцмережі X.

«Обговорили питання, над якими працюємо, і важливо, щоб ми розуміли одне одного. Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами», – написав він.

Зеленський також запевнив Мелоні, що Україна налаштована «забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами наших країн і підтримувати між ними пряму, регулярну та ефективну комунікацію».

Водночас напередодні 26 листопада в інтерв’ю BBC Зеленський заявив, що такі операції є «дуже небезпечними», однак Україна завжди координує атаки на російські кораблі з країнами, у чиїх водах або поблизу інфраструктури яких діють українські сили.

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«Ми не можемо дозволити російським кораблям атакувати нас або перевозити якусь зброю тощо. Це наша позиція», – сказав президент.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні назвав заяву Зеленського неправдивою та додав, що італійська сторона не знала про українську операцію. Він також застеріг від поширення російсько-української війни на Середземномор’я.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що в лівійському порту Бенгазі після потужного вибуху загорівся російський корвет «Меркурій».

23 листопада СБУ та президент Володимир Зеленський підтвердили причетність України до знищення російського корвета «Меркурій», а також ураження суховантажу MV ANGARA. Також стало відомо, що для цієї операції Сили оборони використали сім безекіпажних катерів українського виробництва.

Міністерство закордонних справ і міжнародного співробітництва Лівії засудило атаки Сил оборони України на російські судна біля лівійського порту Бенгазі. Там також заявили, що дії Сил оборони є «фактично оголошенням війни лівійській державі».