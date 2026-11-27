Підозрювану затримали біля торгового центру поруч з автовокзалом

У Тернополі поліцейські затримали 21-річну жінку, яка смертельно отруїла колишнього військового в місті Обухів на Київщині. Вона намагалася придбати квиток на автобус, щоб виїхати за кордон. Жінка познайомилася з військовим у соцмережах, після листування вони зустрілися в готелі, де вона підлила йому отруту в алкоголь.

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Тіло мертвого 23-річного чоловіка виявила власниця готелю в одному із номерів у середу, 25 листопада. Вона повідомила в поліцію. Правоохоронці встановили особу померлого – це житель Обухівського району, який служив в прикордонній службі та кілька днів тому звільнився з війська.

Як повідомили в Національній поліції України, пара 24 листопада орендувала номер у готелі на дві доби. Увечері жінка непомітно додала отруту до склянки з алкоголем, який пив чоловік. Після смерті ветерана вона залишила заклад. Тіло в номері готелю виявили наступного ранку.

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Поліцейські з'ясовують, яку саме отруту використала жінка

Жінка поїхала з Київщини у напрямку західних областей. Оперативники її затримали у Тернополі під час спроби виїхати за кордон автобусом, повідомляє СБУ України.

Наразі правоохоронці встановлюють мотиви та всі обставини злочину, а також причетність до цього російських спецслужб. Окрім того, поліцейські з’ясовують, яку саме отруту використала зловмисниця.

Жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). У суді їй обрали запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою. За скоєне вона може провести у в’язниці 15 років.