У суді Марина Попович не визнала своєї вини

Мукачівський міськрайонний суд визнав директорку ТОВ «Малана-Г» Марину Попович винною у привласненні чужого майна та легалізації грошей, призначивши їй 9 років позбавлення волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 27 листопада, підприємство 44-річної обвинуваченої спеціалізується на оптовій торгівлі паливом. Мукачівка укладала договори, домовлялася з іншими компаніями про постачання мазуту, дизельного пального та будматеріалів. Бізнес-партнери перераховували гроші, однак товар не отримували. Натомість підприємиця переказувала платежі матері та знайомій, маскуючи їх під оплату послуг або безповоротну допомогу.

«Для уникнення відповідальності засновниця компанії знайшла жінку, яка погодилася стати директоркою підприємства. Сама ж залишилася працювати бухгалтеркою і фактично продовжувала керувати процесами, переконуючи нову директорку підписувати потрібні документи. Остання звільнилася, пропрацювавши кілька місяців», – розповіли правоохоронці.

За матеріалами справи, жертвами аферистки стали 4 компанії: ТОВ «АБЗ 7», «Будівельна фірма Новобуд», «Кронікс Делайт» і ПП «Благодатне», в яких загалом виманили 5,1 млн грн. Під час судового засідання Марина Попович не визнала своєї вини і відмовилася давати свідчення.

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Доказами в суді стали договори, банківські виписки, платіжні й податкові документи та листування. Також заслухали потерпілих, свідків і спеціалістів. Усі ці матеріали допомогли відтворити рух грошей і підтвердити, що оплачені товари фактично не постачалися.

Суддя Оксана Маргитич визнала підприємицю винною у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, легалізації грошей, одержаних злочинним шляхом, та несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі. Суд призначив обвинуваченій 9 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права 3 роки обіймати владні посади. На вирок можуть подати апеляцію.

За даними аналітичної системи Youcontrol, Марина Попович також є засновницею благодійного фонду «Джерело розвитку». У 2020 році вона невдало балотувалася у депутати Великолучківської сільради від партії ОПЗЖ. Наразі у суді розглядається ще одна аналогічна справа за обвинуваченням директорки у привласненні 1,3 млн грн від компанії «Дейлі Авто».