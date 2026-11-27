14 витягів на курорті «Буковелю» не змогли продати

Аукціон із продажу частини гірськолижного курорту «Буковель» і готельного комплексу Radisson у селі Поляниця на Івано-Франківщині не відбувся через відсутність учасників. Торги державний «ПриватБанк» планував провести 26 листопада на платформі Prozorro.Продажі. Загальна стартова ціна двох лотів становила майже 3,87 млрд грн з ПДВ.

Як свідчать дані Prozorro.Продажі, перший лот охоплював 34 земельні ділянки загальною площею майже 101 га, 14 канатних доріг, насосну станцію, дві трансформаторні підстанції та 10 комерційних приміщень. До другого лота увійшли дві земельні ділянки, будівлі готельного комплексу Radisson і гуртожиток.

Нагадаємо, «ПриватБанк» отримав це майно в рахунок погашення проблемних кредитів, виданих ще до націоналізації фінустанови. У липні 2026 року банк повідомив, що до кінця року планує виставити на продаж найбільші об’єкти стягнутого майна. Серед них також стадіон «Дніпро-Арена» і торговий центр «Приозерний» у Дніпрі. Водночас до аукціонів не допускають колишніх власників і керівників банку.

Наразі майном користується ТОВ «Буковель», яке належить Захару та Оксані Палицям. У листопаді 2025 року компанія стала єдиним учасником аукціонів з оренди канатних доріг і земельних ділянок курорту, а також готелів Radisson і «Гуртожиток». За оренду канатних доріг і землі компанія сплачує майже 9,9 млн грн на місяць.

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