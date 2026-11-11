Radisson Blu Resort Bukovel відкрили восени 2012 року

«ПриватБанк» виставив на продаж будівлі готельного комплексу Radisson Blu та ще одного готелю, а також дві земельні ділянки загальною площею понад 3,5 га. Стартова ціна лота становить майже 1,96 млрд грн. Аукціон запланували на 26 листопада в системі Prozorro.Продажі.

До лота входять два готельні комплекси загальною площею 39 226 м². Перший має площу 30 578 м², другий – 8 648 м². Нерухомість розташована на земельних ділянках, які також належать «ПриватБанку».

«ПриватБанк» отримав ці об’єкти у власність як погашення заборгованості за кредитами, виданими до націоналізації банку, зокрема пов’язаними з колишнім власником Ігорем Коломойським. Продаж є частиною стратегії управління такими активами. Кошти від реалізації нерухомості мають поліпшити фінансовий стан банку та збільшити надходження податків і дивідендів до державного бюджету.

Продаж готельних будівель – частина ширшої програми реалізації великих активів «ПриватБанку». До кінця 2026 року фінустанова також планує виставити на аукціони стадіон «Дніпро-Арена» разом із тренувальною базою та торговельний центр «Приозерний» у Дніпрі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Окремим лотом на торги виставили частину майна гірськолижного комплексу. До нього увійшли 34 земельні ділянки загальною площею понад 100 га, 14 підвісних пасажирських канатних доріг, насосна станція, дві трансформаторні підстанції та десять комерційних приміщень. Стартова ціна цього лота становить майже 3,56 млрд грн. Аукціон також запланований на 26 листопада.

У листопаді 2025 року «ПриватБанк» уже виставляв на Prozorro.Продажі право оренди частини майна курорту, будівель готельного комплексу Radisson та земельних ділянок. Тоді нерухомість пропонували не продати, а передати в оренду на один рік із можливістю автоматичного продовження договору.

Radisson Blu Resort Bukovel відкрили восени 2012 року. Готель на 252 номери став першим об’єктом міжнародної мережі Radisson Blu на українському гірськолижному курорті. Його інфраструктура включає спа-комплекс площею близько 2 тис. м² із процедурними кімнатами, фінською та біосаунами, парною і кальдаріумом. Також у готелі облаштували басейн, фітнес-зал, два ресторани та кілька барів.

Вартість проживання в Radisson Blu залежить від сезону та категорії номера. Під час зимового піку січні 2025 року ціни на покращений номер стартували від 15,3 тис. грн за ніч, на сімейний – від 21,4 тис. грн, а на люкс сягали 51,3 тис. грн. Президентський люкс коштував від 81,2 тис. до 101,3 тис. грн за добу. У січні 2026 року його вартість становила близько 91,4 тис. грн за ніч. Натомість навесні, поза туристичним сезоном, покращений номер можна було забронювати від 5,4 тис. грн за ніч.

Готель опинився в центрі суспільної уваги на початку січня 2022 року. Тоді «Українська правда» повідомила, що президент Володимир Зеленський зупинився в Radisson Blu, де, за даними видання, перебував і бізнесмен Ігор Коломойський. Сам Коломойський заявив журналістам, що не бачив президента й не планував із ним зустрічатися. Згодом Управління державної охорони повідомило, що на оприлюднених фотографіях із парковки не було автомобілів президента та його охорони.