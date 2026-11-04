Рішення британського суду тепер можна примусово виконувати в будь-якій країні

ПриватБанк остаточно відстояв у британських судах рішення про стягнення понад 3 млрд доларів із колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 4 листопада стало відомо, що Верховний Суд Великої Британії відмовив бізнесменам у дозволі на оскарження попередніх судових рішень. Відтак банк отримав можливість домагатися примусового стягнення присуджених коштів у різних країнах. Про це повідомили на сайті ПриватБанку в середу 4 листопада.

Верховний Суд відхилив заяви Коломойського та Боголюбова, оскільки вони не порушили питань права загального суспільного значення. «Це означає, що рішення англійського суду від липня 2025 року, яке зобов'язує колишніх власників сплатити ПриватБанку понад 3 млрд доларів як відшкодування збитків, проценти та судові витрати, тепер може бути примусово виконане в будь-якій юрисдикції», – зазначили у фінустанові.

Судовий процес у Великій Британії тривав із грудня 2017 року. Тоді ПриватБанк подав позов проти Коломойського, Боголюбова та пов'язаних із ними компаній. Фінустанова вимагала відшкодувати збитки, яких, за її твердженням, зазнала внаслідок схеми з виведення коштів у 2013-2014 роках.

30 липня 2025 року Високий суд Англії визнав Коломойського та Боголюбова відповідальними за незаконне привласнення коштів банку. Суд дійшов висновку, що бізнесмени діяли спільно в межах шахрайської схеми, і зобов'язав їх відшкодувати завдані збитки.

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У листопаді 2025 року суд визначив остаточний розмір виплат. Загальна сума перевищила 3 млрд доларів. Колишні власники не погодилися з рішенням і звернулися до Апеляційного суду Англії. Зокрема, вони намагалися домогтися його скасування, стверджуючи, що нібито повернули банку кошти, які були незаконно привласнені. Однак 22 травня 2026 року апеляційна інстанція відхилила їхні скарги та залишила попереднє рішення без змін.

Після цього Коломойський і Боголюбов звернулися до Верховного Суду Великої Британії, намагаючись отримати дозвіл на наступний етап оскарження. Відмова суду означає завершення процедури перегляду справи в британських інстанціях. Тепер ПриватБанк може продовжити роботу над виконанням рішення про стягнення коштів.