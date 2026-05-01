Ігорю Коломойському оглосили ще одну підозру

Бізнесмену Ігорю Коломойському, який наразі перебуває під вартою, оголосили ще одну підозру. Йому інкримінують заволодіння 100 млн грн «ПриватБанку». Про це у пʼятницю, 1 травня, повідомили СБУ та Офіс генерального прокурора. Зауважимо, що правоохоронці не розголошують імʼя підозрюваного, але за даними РБК-Україна, йдеться саме про Ігоря Коломойського.

За даними слідчих, у 2014 році Ігор Коломойський разом зі спільниками за допомогою фінансових махінацій привласнили гроші, що належали «ПриватБанку».

Підконтрольні Коломойському компанії оформлювали кредити в банку без застави, а також без господарської мети. Далі гроші переводили через мережу підприємств та рахунків, імітуючи звичайні фінансові операції. У підсумку частина грошей опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договірних зобов’язань. Зокрема, встановлено, що у грудні 2014 року на рахунок Коломойського надійшли сотні мільйонів гривень від підконтрольного йому підприємства.

Вказується, що дії бізнесмена та його спільників завдали «ПриватБанку» збитків щонайменше на 100 млн грн. Проте точний розмір збитків ще уточнюється у ході слідства.

«За попередніми даними, джерелом цієї суми були кредитні ресурси банку, які через ланцюг підконтрольних компаній використовувалися у схемі так званого “перекредитування”. До реалізації схеми, за даними слідства, могли бути залучені службові особи банку, керівники підконтрольних підприємств, а також інші юридичні та фізичні особи, які забезпечували транзит активів і документальне оформлення операцій», – йдеться у повідомленні СБУ.

Ігорю Коломойському оголосили підозру у шахрайському заволодінні майном в особливо великих розмірах, що вчинене у складі організованої групи. Бізнесмену загрожує до 12 років позбавлення волі.

Зауважимо, що Ігоря Коломойського підозрюють ще у низці фінансових злочинів та в організації замовного вбивства. У вересні 2023 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру у шахрайстві та легалізацій майна. За даними слідчих, він протягом 2013-2020 років привласнив та легалізував 570 млн грн, використавши для цього підконтрольні банки. Також Ігорю Коломойському інкримінують організацію схеми з виведення понад 9,2 млрд грн із «ПриватБанку».

Крім того, за даними правоохоронців, Коломойський замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній Сергія Карпенка. Замах на адвоката стався у 2003 році у Феодосії. Мотивом замаху, за версією слідчих, стала відмова адвоката брати участь у незаконній оборудці, за результатом якої під контроль Коломойського мало перейти підприємство «Дніпроспецсталь». Справу проти Коломойського відкрили у 2005 році, але тоді не змогли довести його причетність до злочину. У травні 2024 року правоохоронці знову порушили справу проти бізнесмена та оголосили йому підозру в організації замовного вбивства.

Ігор Коломойський з вересня 2023 року перебуває під вартою.