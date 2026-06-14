В одному з виробничих приміщень зазнала руйнувань стеля

Російські війська вранці у неділю, 14 червня, завдали удару по Дніпру, внаслідок чого було пошкоджено підприємство легкої промисловості. Про це повідомила Дніпропетровська обласна військова адміністрація.

За інформацією місцевої влади, в одному з виробничих приміщень зазнала руйнувань стеля, а також було серйозно пошкоджене технологічне обладнання.

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У результаті атаки постраждали семеро людей. Троє чоловіків були госпіталізовані, наразі медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

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В ОВА додали, що на місці працюють відповідні служби, які фіксують наслідки удару та ліквідовують пошкодження інфраструктури.

Нагадаємо,13 червня росіяни здійснили удар керованими авіаційними бомбами (КАБами) по території Дніпропетровської області, спричинивши значні руйнування. Дев’ять людей отримали поранення.