Лісові пожежі біля міста Оміш у Хорватії

Масштабні лісові пожежі в Хорватії та Греції змусили сотні туристів і мешканців евакуюватися з популярних курортних районів. Через поширення вогню загалом евакуювали близько 1500 людей, десятки постраждалих звернулися по медичну допомогу. Про це 14 серпня повідомили BBC та Reuters.

У Хорватії щонайменше одна людина загинула, ще близько 40 отримали поранення через сильну лісову пожежу, яка в ніч на 14 серпня охопила міста на узбережжі країни.

Пожежа спалахнула біля села Локва-Рогозниця ввечері 13 серпня та швидко поширилася в бік сусіднього туристичного містечка Оміш, розташованого за 6 км.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив про евакуацію близько 1200 мешканців і туристів. Десятеро постраждалих перебувають у реанімації. Голова пожежної служби країни Славко Тучакович назвав пожежу однією з найгірших в історії Хорватії.

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Croatia is engulfed by the largest wildfires in the country’s history, with flames destroying everything in their path. pic.twitter.com/mESSccAz3C — Roman Sheremeta (@rshereme) August 15, 2026

За даними офіційних осіб, які поспілкувалися з BBC, через сильний вітер полум’я за чотири години охопило близько 1000 га території.

Понад 300 людей евакуювали на човнах з пляжного курорту в місті Агіос-Васілеос на півночі Греції. Вогонь одночасно поширювався в кількох регіонах. Евакуацію автомобілями ускладнювали вузькі дороги та велика кількість туристів через розпал літнього сезону.

WATCH: Tourist filmed absolute chaos as wildfires rage near the beaches in Halkidiki, #Greece right now.



Thick smoke, flames on the hills, crowds of people on the shore pic.twitter.com/2gBM7S85TM — Anonymous TV (@YourAnonTV) August 13, 2026

Пожежі в інших країнах Європи

Масштабні лісові пожежі сталися на тлі поєднання екстремальних температур, посухи, сухої рослинності та сильних вітрів. Про серйозні лісові пожежі також повідомляли у Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії.

Так, понад 500 людей були змушені покинути свої домівки через пожежу в південно-західному регіоні Ланди у Франції.

У Німеччині понад 2000 людей евакуювали із села Гей на заході країни після того, як лісова пожежа почала поширюватися в його напрямку. Населений пункт розташований неподалік кордону з Бельгією.

Водночас 14 серпня мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене попередження про лісові пожежі, в якому йшлося про «дуже високий ризик» виникнення лісових пожеж на території країни, оскільки пожежники продовжують боротися із займаннями у Вест-Мідлендсі.

В Іспанії пізно ввечері 13 серпня рятувальники розпочали операцію з евакуації останків трьох королів, які правили Арагоном у XI столітті, з монастиря, якому загрожувала лісова пожежа.

Ще одна масштабна пожежа в провінції Уельва на півдні Іспанії охопила близько 31 тисячі га та змусила евакуювати близько 700 людей.