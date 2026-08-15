У Греції та Хорватії спалахнули масштабні лісові пожежі
Сотні людей евакуювали з хорватських та грецьких курортів через займання
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Масштабні лісові пожежі в Хорватії та Греції змусили сотні туристів і мешканців евакуюватися з популярних курортних районів. Через поширення вогню загалом евакуювали близько 1500 людей, десятки постраждалих звернулися по медичну допомогу. Про це 14 серпня повідомили BBC та Reuters.
У Хорватії щонайменше одна людина загинула, ще близько 40 отримали поранення через сильну лісову пожежу, яка в ніч на 14 серпня охопила міста на узбережжі країни.
Пожежа спалахнула біля села Локва-Рогозниця ввечері 13 серпня та швидко поширилася в бік сусіднього туристичного містечка Оміш, розташованого за 6 км.
Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович повідомив про евакуацію близько 1200 мешканців і туристів. Десятеро постраждалих перебувають у реанімації. Голова пожежної служби країни Славко Тучакович назвав пожежу однією з найгірших в історії Хорватії.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
За даними офіційних осіб, які поспілкувалися з BBC, через сильний вітер полум’я за чотири години охопило близько 1000 га території.
Понад 300 людей евакуювали на човнах з пляжного курорту в місті Агіос-Васілеос на півночі Греції. Вогонь одночасно поширювався в кількох регіонах. Евакуацію автомобілями ускладнювали вузькі дороги та велика кількість туристів через розпал літнього сезону.
Пожежі в інших країнах Європи
Масштабні лісові пожежі сталися на тлі поєднання екстремальних температур, посухи, сухої рослинності та сильних вітрів. Про серйозні лісові пожежі також повідомляли у Франції, Іспанії, Німеччині та Великій Британії.
Так, понад 500 людей були змушені покинути свої домівки через пожежу в південно-західному регіоні Ланди у Франції.
У Німеччині понад 2000 людей евакуювали із села Гей на заході країни після того, як лісова пожежа почала поширюватися в його напрямку. Населений пункт розташований неподалік кордону з Бельгією.
Водночас 14 серпня мільйони людей в Англії та Уельсі отримали екстрене попередження про лісові пожежі, в якому йшлося про «дуже високий ризик» виникнення лісових пожеж на території країни, оскільки пожежники продовжують боротися із займаннями у Вест-Мідлендсі.
В Іспанії пізно ввечері 13 серпня рятувальники розпочали операцію з евакуації останків трьох королів, які правили Арагоном у XI столітті, з монастиря, якому загрожувала лісова пожежа.
Ще одна масштабна пожежа в провінції Уельва на півдні Іспанії охопила близько 31 тисячі га та змусила евакуювати близько 700 людей.