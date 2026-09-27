У Львові «Ветеранський корпус» влаштував рейд на парковці торгового-розважального центру King Kross Leopolis, щоб перевірити, чи не займають водії місця, призначені для людей з інвалідністю. ZAXID.NET долучився до рейду ветеранів.

«Таке в нас законодавство, що наліпка не обов'язково має бути»

Паркомісця для людей з інвалідністю часто розташовані ближче до входів у торгові центри та інші заклади, і мають більшу ширину, щоб людина могла безпечно вийти з автомобіля та дістати крісло колісне. Водночас ці місця нерідко займають водії, які не мають на це права.

Саме це вирішили перевірити ветерани у Львові. Під час рейду вони підходять до водіїв і запитують, чи мають ті інвалідність.

«Я перепрошую, ви зайняли місце для людей з інвалідністю. Є у вас інвалідність?», – запитує одного з водіїв Дмитро Ворожко із позивним «Діджей».

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Той відповідає, що має, і показує посвідчення. Водночас учасники рейду пояснюють, що відсутність спеціальної наліпки на автомобілі сама по собі не означає, що водій не має права паркуватися на такому місці.

«Таке в нас законодавство, що наліпка не обов'язково має бути. Тож поки водія нема, якщо машина без наліпки, то не відомо, має він право чи ні», – пояснює Дмитро Ворожко.

Запаркувалися лише на хвилинку

Під час перевірки трапляються й водії, які прямо визнають, що не мають інвалідності. Кажуть, що запаркувалися лише на хвилинку. Ветерани натомість викликають поліцію.

Водій на ім'я Євген пояснив, що не вважав свою зупинку порушенням.

«Я думав, тільки стоянка заборонена. Я зупинився на кілька хвилин, навіть не глушив машину. Чекаю на дружину, вона якраз виходить», – каже Євген.

Ветеран російсько-української війни Сергій Тітаренко розповів, що регулярно приїжджає до King Cross і стикається з проблемою зайнятих місць для людей з інвалідністю. Він живе приблизно за п'ять кілометрів від цього торгового центру.

«Я використовую власний траспорт. Я часто стикася з проблемою, що стати нема де. Мені потрібне ширше паркомісце, бо треба витягнути крісло колісне. Біля King Cross часто нема місць, бо вони зайняті неправомірно», – розповідає ветеран.

Під час рейду ветерани також зустрічають водія, який має посвідчення учасника бойових дій, а також посвідчення про інвалідність. Йому запропонували долучитися до акції.

Деякі водії реагують на зауваження конфліктно. Одна із водійок погрожує викликом поліції, мовляв ветерани заблокували їй автомобіль. Насправді ж вони попросили дочекатися поліції для фіксації правопорушення.

Оксана Войтович в подальшій розмові з ветеранами заявляє, що поважає ветеранів і працює адвокаткою з військового права, захищаючи інтереси військових та людей з інвалідністю, зокрема безкоштовно. Коли журналісти ZAXID.NET її запитали, чому вона припаркувалася на місці для людей з інвалідністю, жінка зрештою визнала: «Тут я не права».

Окремо конфлікт між водійкою і ветеранами трапився через те, що Оксана Войтович назвала їх інвалідами, коли коректно говорити люди з інвалідністю.

«Та не позортеся, ми не інваліди, не називайте людей інвалідами, це не гарно, ми люди з інвалідністю», – каже Дмитро Ворожко.

За деякий час на парковку приїхали патрульні. Правоохоронці перевірили водіїв та оформили матеріали щодо порушень.

За зупинку чи стоянку на місцях, призначених для транспортних засобів водіїв з інвалідністю або тих, хто перевозить людей з інвалідністю, передбачена відповідальність за ч. 6 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Штраф становить від 1020 до 1700 грн. Від початку 2026 року патрульні у Львові вже винесли понад 700 постанов за цією статтею.

Під час рейду один із водіїв намагався наїхати на ветерана. Він стверджував, що не порушив правил, оскільки поставив автомобіль між двома позначеннями.

«Не ми маємо цим займатися»

Учасники рейду кажуть, що такі перевірки можуть тривати по кілька годин. Водночас вони наголошують, що не повинні самостійно контролювати дотримання правил паркування.

«Ми так зазвичай по кілька годин ходимо, по три-чотири-п'ять. Ми не цілий день ходимо, в нас теж є особисте життя. Взагалі не ми цим маємо займатися. Чому я і мої побратими з протезами, на кріслах колісних, мають цим займатися? Доброго дня міська влада. Але ми займаємося», – каже Дмитро Ворожко.

Голова Львівського обласного осередку ВО «Ветеранський корпус» Олександр «Рейдж» розповів, що найбільше проблем із такими паркомісцями вони фіксують біля торгових центрів. Серед них він назвав Victoria Gardens, Spartak та Forum. Ця акція стала для організації вже четвертою.

«Ми вже не вперше проводимо таку акцію, проблема залишається актуальною. Хочемо наголосити, що це не привілей і не формальність, це систематична проблема», – сказав Олександр «Рейдж».

За його словами, ветерани планують і надалі проводити такі рейди та домагатися змін у законодавстві. Водночас він наголосив, що контроль за дотриманням правил має здійснювати не громадська організація, а відповідні служби.