У Шептицькому поліція затримала 36-річного військовослужбовця, який підірвав гранату під час конфлікту з перехожими. Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали четверо людей, серед них 17-річна дівчина. Усіх потерпілих госпіталізували.

Як повідомили у поліції Львівщини, вибух стався у суботу, 26 вересня, на проспекті Тараса Шевченка у Шептицькому. На місце події прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції.

Усі фото поліції

Внаслідок вибуху ніхто не загинув. Осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів – троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали медичну допомогу.

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Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний мешканець Шептицького району. За даними поліції, чоловік є військовослужбовцем і на момент події перебував у відпустці.

Поліцейські встановили його місцеперебування та затримали. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство із застосуванням зброї або іншого предмета, спеціально пристосованого чи заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Найближчим часом суд має обрати затриманому запобіжний захід.