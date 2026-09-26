Російські війська атакували Київ БпЛА

Російські удари по дата-центрах у Києві у суботу, 26 вересня, спричинили перебої в роботі кількох українських медіасервісів. Телеканали «Новини.LIVE» та «Армія.TV» тимчасово припинили мовлення, а на сайті «Суспільного» виникли проблеми з частиною відеоплеєрів. Про це медіа повідомили на своїх сторінках у соцмережах.

«Новини.LIVE» у суботу, 26 вересня, повідомив про тимчасову відсутність сигналу через наслідки російської атаки на столичні дата-центри.

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«“Новини.LIVE” тимчасово без сигналу через наслідки російської атаки по столичних дата-центрах», – зазначили в повідомленні.

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Через удари по інфраструктурі київських провайдерів частина сервісів працює нестабільно. Фахівці вже займаються відновленням мережі, після чого телеканал має повернутися до звичного мовлення.

Через пошкодження дата-центрової інфраструктури тимчасово не виходить в ефір і телеканал Міністерства оборони України «Армія.TV».

Проблеми торкнулися також сайту «Суспільного». Частина відеоплеєрів на платформі тимчасово не працює.

У Cosmonova повідомили, що внаслідок атаки було пошкоджено опорну мережу компанії. Працівники підприємства не постраждали. Водночас завдяки географічному резервуванню клієнтські дані вдалося зберегти.

Згодом Cosmonova повідомила про повторне ураження основного ядра мережі та дата-центру, через що їх виведено з ладу. Команда компанії працює над відновленням послуг із географічно віддалених резервних майданчиків.

Нагадаємо, російські війська вранці 26 вересня також повторно атакували фармацевтичний завод компанії «Дарниця» у Києві. У компанії повідомили, що серед її працівників загиблих немає. Водночас «Дарниця» поки не розголошує інформацію про характер пошкоджень та наслідки удару.