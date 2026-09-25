За даними журналіста Віталія Глаголи, у справі фігурує т.в.о. начальника Берегівського районного ТЦК та СП, 39-річний підполковник Сергій Дудар

На Закарпатті правоохоронці повідомили про підозру 39-річному начальнику одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За версією слідства, він вносив до інформаційної системи «Оберіг» недостовірні відомості про мобілізацію військовозобов’язаних, штучно завищуючи показники виконання мобілізаційного плану. Про це у п’ятницю, 25 вересня, повідомили у поліції Закарпатської області.

Як встановили правоохоронці, керівник РТЦК змінював дані в облікових картках військовозобов’язаних. Зокрема, до системи вносили інформацію про нібито доставлення чоловіків до РТЦК та СП, проходження ними необхідних мобілізаційних заходів та подальше направлення на військову службу. Водночас, за даними слідства, ці відомості не відповідали дійсності. Йдеться як про військовозобов’язаних, яких фактично призвали ще у попередні періоди, так і про чоловіків, яких взагалі не призивали. Для внесення та засвідчення інформації посадовець використовував власний кваліфікований електронний підпис.

За версією слідства, таким чином він створював видимість виконання мобілізаційного завдання та вводив командування Збройних Сил України в оману щодо фактичних показників мобілізації.

Посадовцю інкримінують ч. 1 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України ( несанкціоновану зміну інформації, яка обробляється в автоматизованих системах, особою, яка має право доступу до неї, зокрема вчинену повторно). Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини справи та перевіряють можливі інші правопорушення, пов’язані зі зловживаннями під час мобілізаційних заходів.

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Як повідомив журналіст Віталій Глагола із посиланням на власні джерела, у справі фігурує т.в.о. начальника Берегівського районного ТЦК та СП, 39-річний підполковник Сергій Дудар. За матеріалами справи, до внесення таких даних могли бути причетні й інші військовослужбовці Берегівського ТЦК.