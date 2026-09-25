Львівські суди відмовляються брати під варту 63-річного громадянина Польщі Броніслава Дембни, якого польські правоохоронці розшукують у справі про масштабні податкові та фінансові махінації. Йдеться про понад 120 млн євро збитків польському бюджету. Дембни переховувався в Україні з 2017 року, а в лютому 2026 року його затримали у Львові. Україна погодилася його екстрадувати до Польщі, однак без екстрадиційного арешту фактична передача чоловіка польській стороні неможлива.

ZAXID.NET детально розповідає, які саме злочини інкримінують Броніславу Дембні, за що він уже отримав вирок у Польщі, та як львівські суди відмовляються брати його під варту.

У чому Польща підозрює Дембни

Згідно з матеріалами польської сторони, щодо Броніслава Дембни у Познані триває кримінальне провадження, у якому йому інкримінують злочини, скоєні у 2013–2017 роках.

Як йдеться в ухвалі Галицького районного суду, Дембні інкримінують керівництво організованою злочинною групою. Значна частина підозр стосується фінансових та податкових правопорушень. Зокрема, його підозрюють у податковому шахрайстві, внесенні неправдивих відомостей до бухгалтерських книг та порушенні правил ведення бухгалтерського обліку. У матеріалах справи зазначено, що така діяльність була систематичною та стала постійним джерелом доходу, а окремі злочини, за версією польського слідства, вчинялися у складі організованої групи.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Крім того, Дембні закидають використання документів із неправдивою інформацією. Йдеться, зокрема, про дії, спрямовані на використання документів, які містили неправдиві відомості або були інтелектуально підробленими. Окремо його підозрюють у виготовленні підроблених документів із метою подальшого використання.

Ще один блок підозр стосується відмивання грошей. За версією польського слідства, Дембня міг брати участь в операціях із легалізації грошей у складі організованої групи. Також йому інкримінують участь у податкових махінаціях та бухгалтерських порушеннях, пов'язаних із діяльністю цієї групи.

Таким чином, польські правоохоронці пов'язують Дембню одночасно з організованою злочинною діяльністю, податковими та бухгалтерськими махінаціями, фальсифікацією документів і відмиванням коштів. Водночас в ухвалі українського суду немає детального опису конкретних фінансових операцій, компаній, сум грошей чи ролі кожного учасника групи.

У лютому 2016 року районний суд Познань-Старе Місто обрав щодо нього тимчасове тримання під вартою строком на 14 днів. А вже 15 березня 2016 року Дембню оголосили в розшук.

За що Дембни вже засудили в Польщі

Окрім цього, Броніслав Дембни вже має вирок польського суду. Окружний суд у Познані 5 березня 2012 року визнав його винним у злочинах, скоєних у період із жовтня 2002 року до січня 2006 року.

У матеріалах справи зазначено, що Дембни визнали винним, зокрема, в участі у злочинній організації, відмиванні коштів, використанні неправдивих відомостей для отримання матеріальної вигоди та податковому шахрайстві.

Зокрема, йдеться про відмивання грошей, які використовували для отримання матеріальної вигоди у великих розмірах, а також про засвідчення неправдивих відомостей з метою отримання матеріальної вигоди. Окремо вказане податкове шахрайство, спрямоване на зменшення державних зборів у великих розмірах.

За сукупністю цих злочинів польський суд призначив Дембни чотири роки позбавлення волі. У документах, які розглядав український суд, зазначено, що невідбутий строк покарання становить три роки чотири місяці та 22 дні.

У листопаді 2017 року Окружний суд у Познані видав щодо Дембни Європейський ордер на арешт. Польська сторона просить Україну видати його для виконання цього вироку, а також у зв’язку з кримінальним провадженням щодо злочинів 2013–2017 років.

Львівські суди vs прокуратура

У лютому 2026 року Броніслава Дембни затримали у Львові. 18 лютого Франківський районний суд Львова взяв його під екстрадиційний арешт, щоб надалі передати польським правоохоронцям. 24 березня Львівський апеляційний суд залишив це рішення без змін.

9 квітня Львівська обласна прокуратура просила продовжити для Дембни запобіжний захід тримання під вартою для забезпечення його екстрадиції. Громадянин Польщі та його захисник заперечили, заявивши, що він не ухилявся від українських органів, має постійне місце проживання та не вчиняв правопорушень в Україні. В результаті суд не встановив даних про свідоме ухилення Броніслава Дембни від екстрадиції. І змінив екстрадиційний арешт на домашній. Суд також зазначив, що термін дії його паспорта завершився, що створює перешкоди для виїзду з України, та врахував документи про стан здоров’я, які свідчать про необхідність періодичних медичних консультацій.

2 червня Львівський апеляційний суд залишив без змін рішення слідчого судді Галицького райсуду Львова від 9 квітня. Апеляційну скаргу заступника керівника Львівської обласної прокуратури суд не задовольнив.

1 червня Галицький районний суд Львова змінив запобіжний захід Броніславу Дембни. Замість домашнього арешту суд призначив йому особисте зобов’язання, оскільки прокуратура, на думку суду, не довела необхідності подальшого обмеження його свободи. Під час засідання адвокат Дембни Василь Андріїв переконував, що за час перебування під домашнім арештом його підзахисний не порушував покладених на нього обов’язків. Суд зобов’язав Дембни прибувати до прокурорів Львівської обласної прокуратури за першою вимогою та повідомляти про зміну місця перебування або проживання.

11 вересня прокуратура знову клопотала про взяття громадянина Польщі під варту для забезпечення його екстрадиції. Однак суд відмовив, оскільки чоловік не порушував умов особистого зобов’язання, з’являвся на всі виклики та має місце проживання в Україні, а також звернувся до ДМС із заявою про надання статусу біженця або особи, яка потребує додаткового захисту. На думку суду, прокуратура не довела, що особистого зобов’язання недостатньо для забезпечення його подальшої видачі Польщі.

Наразі щодо Броніслава Дембни діє запобіжний захід – особисте зобов'язання (фото ZAXID.NET)

Зазначимо, усі рішення про запобіжний захід у Галицькому районному суду Львова ухвалював Віталій Стрельбицький.

Львівська обласна прокуратура знову звернулася до Львівського апеляційного суду. 22 вересня колегія суддів у складі Михайла Романюка, Олега Березюка та Ігоря Галапаца розглянула апеляційну скаргу. Головуючий суддя Михайло Романюк забоонив журналістам знімати саме засідання, посилаючись на конфіденційні дані. Дозволив зафіксувати лише ухавалене рішення. Воно знову було на користь обвинуваченого.

22 вересня апеляцію розглянули Олег Березюк, Михайло Романюк та Ігор Галапац (фото ZAXID.NET)

«Апеляційну скаргу заступника керівника Львівської обласної прокуратури Шаравари залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 11 вересня 2026 року, в якій відмовлено у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на тримання під вартою для забезпечення видачі, екстрадиційний арешт, щодо Броніслава Дембни, залишити без змін», – йдеться в ухвалі.

22 вересня апеляційний суд відхилив клопотання прокуратури (фото ZAXID.NET)

Прокурори зазначили, що після отримання повного тексту ухвали апеляційного суду за 22 вересня визначать подальші кроки для забезпечення екстрадиції Броніслава Дембни.

У Львівській обласній прокуратурі наголошують, що лише тримання під вартою є єдиним гарантованим способом екстрадиції Дембни. Рішення про його видачу Польщі було ухвалене Міністерством юстиції України та Офісом Генерального прокурора.

«Зважаючи на те, що чоловік протягом довгого часу перебуває в розшуку на батьківщині, єдиним гарантованим способом його екстрадиції є тримання під вартою. Це єдиний доступний законний механізм, який дозволить виконати зобов’язання перед Польщею та екстрадувати її громадянина», – йдеться в повідомленні Львівської обласної прокуратури.

Адвокатом Броніслава Дембни є Василь Андріїв. У травні 2023 року правоохоронці викрили його у використанні підроблених документів про освіту. За даними поліції, на їхній підставі Андріїв отримав наукові ступені та вчені звання, очолював кафедру у львівському виші та отримував відповідні доплати. Також ZAXID.NET писав, що після оголошення підозри Василь Андріїв продовжував викладати у польському університеті ім. Яна Кохановського міста Кельці.

Адвоката Броніслава Дембни Василя Андріїва у травні 2023 року правоохоронці викрили на використанні підроблених документів про освіту (фото ZAXID.NET)

Сам Броніслав Дембни від спілкування з журналістами відмовився. Водночас його адвокат кілька слів про справу таки сказав.

«Поки ще триває слідство, така процедура, ми відмовляємося від коментарів, будь-яких. Він фактично затриманий, він зараз практично вже не перебуває в розшуку Інтерполу. Якщо він би перебував, то тільки коли він ховається. А він не ховається, він є у Львові. Звичайно, що визнає. Але зараз в даній ситуації тривають процедури в Польщі. Я, як експерт з українського права в європейському законодавстві, зараз спілкуюся з польською прокуратурою і будуть надані додаткові докази. В цій ситуації йому загрожує небезпека в Польщі згідно тих документів, що ми отримали. Я більше коментувати не буду», – сказав журналістам ZAXID.NET Василь Андріїв.

Фірма в Україні

Під час судовго засідання адвокат Василь Андріїв зазначив, що його підзахисний Броніслав Дембни є співлдасником фірми в Україні. Йдеться про «Галіція Енерджі». За даними YouControl, ТОВ «Галіція Енерджі» зареєстрована 28 листопада 2017 року у Львові на вул. Трильовськго, 16. Основний вид діяльності цієї компанії – оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами. До грудня 2020 року Дембни справді був бенефіціаром цієї компанії.