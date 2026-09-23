Івана Дем’янця на прізвисько «Потап» затримали в центрі Львова в червні 2023 року

Затриманому за вимагання грошей львівському кримінальнику 52-річному Іванові Дем’янцю на прізвисько «Потап» присудили дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. 18 вересня цей вирок підтвердив апеляційний суд. Також у дохід держави конфісковано 15,7 млн грн так званого общака. Про завершення розгляду справи в апеляції повідомили СБУ та прокуратура Львівщини.

За матеріалами справи, засуджений разом із спільниками вимагав гроші у мешканців регіону під приводом повернення боргів або створював штучні конфліктні ситуації.

«У разі відмови платити данину, він погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою. Серед тих, у кого зловмисники намагалися “вибити” гроші, були й військовослужбовці, мобілізовані до лав Сил оборони України», – зазначили в СБУ.

Оперативники СБУ задокументували, як угруповання вимагало від одного з військових щомісяця сплачувати 2 тис. доларів вигаданої заборгованості. Отримані від потерпілих гроші спрямовувались до злочинної «каси», яку контролювали так звані «злодії в законі».

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Івана Дем’янця затримали в червні 2023 року після одержання данини

Організатора угруповання правоохоронці затримали у червні 2023 року після одержання чергової частини «данини» – 40 тис. грн.

«Діяльність угруповання створювала додаткові ризики для безпеки громадян та сприяла загостренню криміногенної ситуації в регіоні», – додали в СБУ.

Суд визнав Івана Дем’янця винним у вимаганні в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 ККУ) та призначив покарання – дев’ять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Засуджений намагався оскаржити вирок, однак 18 вересня 2026 року суд апеляційної інстанції залишив його без змін.

Нагадаємо, під час обшуків в помешканні затриманого правоохоронці виявили 15,7 млн грн готівки, яка, за матеріалами слідства, могла належати до так званого «общака». Суд ухвалив рішення про їх конфіскацію в дохід держави.