Простий спосіб зберегти смак літніх овочів до зими. Для приготування знадобляться лише баклажани та солодкий перець, а сам процес не потребує тушкування. Достатньо запекти овочі, подрібнити й заморозити їх. Узимку така заготівля стане чудовою основою для закуски, до якої можна додати часник, зелень та олію. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Баклажани 6 шт. Перець солодкий 7 шт.

Спосіб приготування:

Крок 1 Розігрійте духовку до 200 °C. Застеліть деко пергаментом.

Крок 2 Помийте й обсушіть баклажани та солодкий перець. Зріжте хвостики баклажанів і наколіть їх виделкою.

Крок 3 Викладіть овочі на деко та запікайте 30–40 хвилин, доки вони стануть м’якими й повністю приготуються. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Дайте запеченим овочам охолонути. Зніміть із баклажанів і перців шкірку, а з перців також видаліть насіння.

Крок 5 Перекладіть очищені овочі в друшляк або сито, накрийте тарілкою та притисніть невеликим вантажем. Залиште, щоб стекла зайва рідина. Не пропускайте цей етап, адже надлишок вологи зробить ікру водянистою після розморожування.

Крок 6 Дрібно порубайте овочі ножем, перекладіть у миску та перемішайте до однорідності.

Крок 7 Розкладіть баклажанну ікру в пакети для заморожування із застібкою. Розрівняйте вміст тонким пластом, випустіть зайве повітря та щільно закрийте пакети.