Заморожена баклажанна ікра: проста заготівля на зиму
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Простий спосіб зберегти смак літніх овочів до зими. Для приготування знадобляться лише баклажани та солодкий перець, а сам процес не потребує тушкування. Достатньо запекти овочі, подрібнити й заморозити їх. Узимку така заготівля стане чудовою основою для закуски, до якої можна додати часник, зелень та олію. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Баклажани
|6 шт.
|Перець солодкий
|7 шт.
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 200 °C. Застеліть деко пергаментом.
Крок 2
Помийте й обсушіть баклажани та солодкий перець. Зріжте хвостики баклажанів і наколіть їх виделкою.
Крок 3
Викладіть овочі на деко та запікайте 30–40 хвилин, доки вони стануть м’якими й повністю приготуються.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Дайте запеченим овочам охолонути. Зніміть із баклажанів і перців шкірку, а з перців також видаліть насіння.
Крок 5
Перекладіть очищені овочі в друшляк або сито, накрийте тарілкою та притисніть невеликим вантажем. Залиште, щоб стекла зайва рідина. Не пропускайте цей етап, адже надлишок вологи зробить ікру водянистою після розморожування.
Крок 6
Дрібно порубайте овочі ножем, перекладіть у миску та перемішайте до однорідності.
Крок 7
Розкладіть баклажанну ікру в пакети для заморожування із застібкою. Розрівняйте вміст тонким пластом, випустіть зайве повітря та щільно закрийте пакети.
Крок 8
Покладіть заготовки в морозильну камеру та зберігайте до використання.
Узимку дістаньте потрібну порцію ікри, дайте їй розморозитися до кімнатної температури, не відкриваючи пакета. Перекладіть у миску, додайте подрібнений часник, олію, зелень і сіль до смаку, а потім перемішайте.