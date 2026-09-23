Без банок і зайвого клопоту: 4 прості способи заготувати перець на зиму
Болгарський перець можна легко заготовити на зиму без багатогодинного стояння на кухні. Кулінарна блогерка Емілія Євтушенко поділилася 4 варіантами заготівель, яких вистачить на всю зиму.
Печений маринований перець
Інгредієнти
|Болгарський перець
|5–6 шт.
|Часник
|3 зубчики
|Петрушка
|пучок
Спосіб приготування:
Крок 1
Перець розріжте навпіл, очистьте від насіння та запікайте за температури 190 °C приблизно 20–30 хвилин. Потім перекладіть його в миску, накрийте плівкою та залиште ненадовго запаритися. Після цього зніміть шкірку.
Крок 2
До перцю додайте подрібнений часник та петрушку, перемішайте. Після цього масу потрібно завакуумувати й відправити в морозильну камеру. Після розморожування таку заготівлю можна заправити олією, яблучним оцтом та сіллю.
Фаршировані перці
Інгредієнти
|Болгарський перець
|14 штук
|Фарш
|1,5 кг
|Морква
|1 шт.
|Цибулина
|1 шт.
|Рис
|150 г
|Яйце
|1 шт.
|Сіль, перець та спеції
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Рис потрібно відварити до напівготовності. Після цього додати до нього обсмажені цибулю та моркву, фарш, яйце, сіль, перець та спеції.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 2
Перець розріжте навпіл, наповніть начинкою та спочатку заморозьте окремо. Коли половинки добре підмерзнуть, їх можна скласти у вакуумні пакети та зберігати в морозильній камері.
Крок 3
Такі перці достатньо приготувати з томатним соком у духовці або в каструлі.
Універсальний соус
Інгредієнти
|Болгарські перці
|6 шт.
|Помідори
|1 кг
|Цибуля
|3 шт.
|Часник
|3 головки
|Олія
|до смаку
|Сіль, цукор
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Перець, помідори, цибулю та часник запікайте до м’якості й легкого підрум’янення. Потім з перцю та помідорів зніміть шкірку, всі овочі подрібніть блендером до однорідної консистенції.
Крок 2
Готовий соус треба розкласти порціями та заморозити. Узимку його можна додавати до пасти, м’яса, підливи або використовувати як основу для супу.
Перець соломкою
Це найпростіший варіант – свіжий перець просто потрібно нарізати соломкою та заморозити. Далі його можна пересипати в пакети й діставати потрібну кількість. Такий перець підійде для супів, підлив, рагу, піци та інших домашніх страв.