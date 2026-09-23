Болгарський перець можна легко заготовити на зиму без багатогодинного стояння на кухні. Кулінарна блогерка Емілія Євтушенко поділилася 4 варіантами заготівель, яких вистачить на всю зиму.

Перець розріжте навпіл, очистьте від насіння та запікайте за температури 190 °C приблизно 20–30 хвилин. Потім перекладіть його в миску, накрийте плівкою та залиште ненадовго запаритися. Після цього зніміть шкірку.

До перцю додайте подрібнений часник та петрушку, перемішайте. Після цього масу потрібно завакуумувати й відправити в морозильну камеру. Після розморожування таку заготівлю можна заправити олією, яблучним оцтом та сіллю.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Рис потрібно відварити до напівготовності. Після цього додати до нього обсмажені цибулю та моркву, фарш, яйце, сіль, перець та спеції.

Перець розріжте навпіл, наповніть начинкою та спочатку заморозьте окремо. Коли половинки добре підмерзнуть, їх можна скласти у вакуумні пакети та зберігати в морозильній камері.

Такі перці достатньо приготувати з томатним соком у духовці або в каструлі.

Перець, помідори, цибулю та часник запікайте до м’якості й легкого підрум’янення. Потім з перцю та помідорів зніміть шкірку, всі овочі подрібніть блендером до однорідної консистенції.

Крок 2

Готовий соус треба розкласти порціями та заморозити. Узимку його можна додавати до пасти, м’яса, підливи або використовувати як основу для супу.

Перець соломкою

Це найпростіший варіант – свіжий перець просто потрібно нарізати соломкою та заморозити. Далі його можна пересипати в пакети й діставати потрібну кількість. Такий перець підійде для супів, підлив, рагу, піци та інших домашніх страв.