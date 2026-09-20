Салат із курячими сердечками та маринованою цибулею. Рецепт дня
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Салат із курячими сердечками та маринованою цибулею – проста й ситна страва, яку можна подати як закуску або доповнення до святкового столу. Ніжні сердечка добре поєднуються з хрумкою цибулею, а легка кислинка маринаду робить смак салату виразнішим. Рецепт від Smachno.
Інгредієнти
|Курячі сердечка
|500 г
|Ріпчаста цибуля
|2 шт.
|Оцет
|1 ст. л.
|Майонез
|2–3 ст. л.
|Сіль
|до смаку
|Чорний мелений перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте курячі сердечка, видаліть зайвий жир і судини. Покладіть їх у каструлю, залийте водою, трохи посоліть і відваріть до готовності приблизно 40–60 хвилин.
Крок 2
Вийміть сердечка з відвару та залиште охолоджуватися. Наріжте їх тонкими смужками або невеликими кружальцями.
Крок 3
Очистьте цибулю та наріжте тонкими півкільцями. Залийте її окропом і залиште приблизно на 1 хвилину.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Злийте гарячу воду, додайте до цибулі оцет і залиште на 2–3 хвилини. Потім добре злийте маринад.
Крок 5
З’єднайте курячі сердечка з маринованою цибулею. Додайте сіль і чорний мелений перець до смаку.
Крок 6
Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.
Крок 7
Поставте салат у холодильник щонайменше на 1 годину, щоб сердечка просочилися заправкою, а смаки добре поєдналися.
Крок 8
Перед подачею ще раз перемішайте салат і викладіть його на тарілку.