Салат із курячими сердечками та маринованою цибулею – проста й ситна страва, яку можна подати як закуску або доповнення до святкового столу. Ніжні сердечка добре поєднуються з хрумкою цибулею, а легка кислинка маринаду робить смак салату виразнішим. Рецепт від Smachno.

Інгредієнти

Курячі сердечка 500 г Ріпчаста цибуля 2 шт. Оцет 1 ст. л. Майонез 2–3 ст. л. Сіль до смаку Чорний мелений перець до смаку

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте курячі сердечка, видаліть зайвий жир і судини. Покладіть їх у каструлю, залийте водою, трохи посоліть і відваріть до готовності приблизно 40–60 хвилин.

Крок 2 Вийміть сердечка з відвару та залиште охолоджуватися. Наріжте їх тонкими смужками або невеликими кружальцями.

Крок 3 Очистьте цибулю та наріжте тонкими півкільцями. Залийте її окропом і залиште приблизно на 1 хвилину. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Злийте гарячу воду, додайте до цибулі оцет і залиште на 2–3 хвилини. Потім добре злийте маринад.

Крок 5 З’єднайте курячі сердечка з маринованою цибулею. Додайте сіль і чорний мелений перець до смаку.

Крок 6 Заправте салат майонезом і ретельно перемішайте.

Крок 7 Поставте салат у холодильник щонайменше на 1 годину, щоб сердечка просочилися заправкою, а смаки добре поєдналися.