Домашню аджику на зиму можна приготувати не лише за традиційним рецептом із помідорів

Домашню аджику на зиму можна приготувати не лише за традиційним рецептом із помідорів. УНІАН пропонує кілька рецептів аджики, які неодмінно вас приємно здивують.

Аджика на зиму з овочів та яблук

помідори – 3 кг;

яблука – 0,5 кг;.

морква – 0,5 кг;

перець солодкий – 2 шт;

часник – 150 г;

олія – 100 мл;

оцет 9% – 50 мл;

цукор – 2 ст. л;

сіль – 1,5 ст. л.

Овочі та яблука потрібно вимити, видалити насіння та нарізати шматочками. Все це скласти в блендер, подрібнити до однорідного стану. Окремо подрібнити часник. Вилити овочеву масу в каструлю та поставити на вогонь. Варити 1,5 години до загустіння, додати сіль, цукор, оцет та олію. Перемішати та знову довести до кипіння, а потім варити ще 10 хвилин, наприкінці додати часник. Розкласти аджику слід у стерилізовані банки.

Рецепт гострої аджики з хроном

стиглі помідори – 2,5 кг;

перець солодкий – 0,5 кг;

перець гострий – 300 г;

часник – 150 г;

хрін – 250 г;

олія – 0,5 склянки;

цукор – 4 ст. л;

сіль – 2 ст. л.

Корінь хрону потрібно вимити, очистити та нарізати шматочками. Подрібнити в блендері разом із часником, туди ж додати гострий перець. Помідори вимити, нарізати та подрібнити в блендері. Ретельно перемішайте цю масу, додайте туди олію, оцет, цукор та сіль. Поставте каструлю на вогонь та варіть годину, потім розлийте у стерилізовані банки.

Аджика з кабачків

кабачки – 3 кг;

морква – 500 г;

перець солодкий – 500 г;

часник – 5 головок;

помідори – 1,5 кг;

червоний перець мелений – 2,5 ст. л;

цукор – 100 г;

сіль – 2 ст. л;

олія – 200 г.

Помідори, моркву, часник і перець потрібно подрібнити в блендері, до них додати сіль, цукор та олію. Варити аджику на середньому вогні, помішуючи, протягом 40 хвилин. Потім додати подрібнений червоний перець і варити ще 10 хвилин. Розкласти у стерилізовані банки.

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