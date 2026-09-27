Вівсяне печиво на сковороді. Рецепт дня
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Простий варіант домашньої випічки, для якого не потрібно вмикати духовку. Печиво готується з вівсяних пластівців швидкого приготування, яєчних білків і родзинок. Достатньо змішати всі інгредієнти, дати масі настоятися та обсмажити печиво на сухій сковороді. За бажанням до основи можна додати горіхи, курагу або трохи розчинної кави. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Вівсяні пластівці
|100 г
|Яєчні білки
|2 шт.
|Родзинки
|1 ст. л.
|Мелена кориця
|0,5 ч. л.
|Цукор
|1,5 ч. л.
|Сіль
|1 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте родзинки, залийте теплою водою та залиште на кілька хвилин. Злийте воду й обсушіть їх.
Крок 2
Змішайте в мисці яєчні білки, вівсяні пластівці, сіль, цукор і корицю.
Крок 3
Додайте родзинки, перемішайте та залиште масу на 10 хвилин, щоб пластівці розм’якшилися.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте суху сковороду на середньому вогні.
Крок 5
Викладайте вівсяну масу столовою ложкою, формуючи невеликі пласкі печива.
Крок 6
Обсмажуйте печиво з обох боків до золотистої скоринки та готовності.
Крок 7
Перекладіть готове печиво на тарілку й дайте йому трохи охолонути.