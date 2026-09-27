Простий варіант домашньої випічки, для якого не потрібно вмикати духовку. Печиво готується з вівсяних пластівців швидкого приготування, яєчних білків і родзинок. Достатньо змішати всі інгредієнти, дати масі настоятися та обсмажити печиво на сухій сковороді. За бажанням до основи можна додати горіхи, курагу або трохи розчинної кави. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Вівсяні пластівці 100 г Яєчні білки 2 шт. Родзинки 1 ст. л. Мелена кориця 0,5 ч. л. Цукор 1,5 ч. л. Сіль 1 г Спосіб приготування: Крок 1 Промийте родзинки, залийте теплою водою та залиште на кілька хвилин. Злийте воду й обсушіть їх. Крок 2 Змішайте в мисці яєчні білки, вівсяні пластівці, сіль, цукор і корицю. Крок 3 Додайте родзинки, перемішайте та залиште масу на 10 хвилин, щоб пластівці розм’якшилися. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розігрійте суху сковороду на середньому вогні. Крок 5 Викладайте вівсяну масу столовою ложкою, формуючи невеликі пласкі печива. Крок 6 Обсмажуйте печиво з обох боків до золотистої скоринки та готовності. Крок 7 Перекладіть готове печиво на тарілку й дайте йому трохи охолонути.