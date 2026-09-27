Вона має насичений аромат та смак, тому її потрібно використовувати правильно

Гвоздика – ароматна пряність, яку додають до солоних страв, десертів і напоїв. Через насичений смак та виразний аромат її варто використовувати помірно.The Spruce Eats розповідає, як найкраще застосовувати гвоздику в кулінарії.

Що таке гвоздика?

Гвоздику отримують із нерозкритих квіткових бруньок вічнозеленого гвоздикового дерева (Syzygium aromaticum). Їх збирають до розпускання, а потім висушують. У цілому вигляді пряність нагадує невеликі коричневі «цвяшки» завдовжки близько сантиметра з округлою верхівкою.

У кулінарії гвоздику використовують цілою або меленою. Вона має дуже насичений аромат і виразний, дещо гострий смак, тому додавати її варто в невеликій кількості.

Гвоздикові дерева вирощують у різних тропічних країнах, зокрема в Індонезії, Індії та на Мадагаскарі.

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Який смак у гвоздики?

Гвоздика має насичений, пряний смак із теплими, солодкуватими, гіркими та терпкими нотами. Значною мірою її характерний аромат і смак зумовлені евгенолом – природною сполукою, що міститься в спеції.

До спецій із подібними теплими відтінками належать мускатний горіх, кориця та духмяний перець. Їх часто поєднують у пряних сумішах, зокрема для гарбузового пирога.

Гвоздика має особливо інтенсивний смак, тому зазвичай її додають у невеликій кількості. Надлишок спеції може перебити смак інших інгредієнтів.

Як готувати з гвоздикою?

Цілу або мелену гвоздику додають до соусів, супів, рисових страв і багатьох традиційних індійських рецептів. Вона також входить до складу гарам масали. Якщо використовують цілі бутони, їх зазвичай виймають перед подачею, адже після приготування вони залишаються твердими й мають дерев’янисту текстуру.

Мелену гвоздику часто додають до десертів, особливо осінньої та святкової випічки. Вона добре поєднується з корицею та мускатним горіхом, однак через насичений смак використовувати її варто помірно.