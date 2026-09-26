Перед тим, як варити пшоняну кашу на воді, виберіть якісну крупу з темними зернами правильної форми

Щоб пшоняна каша вийшла розсипчастою, важливо правильно підготувати крупу ще до варіння. УНІАН розповідає, як це зробити та приготувати смачну страву.

Як підготувати пшоно?

Насамперед важливо обрати якісну крупу з темними зернами правильної форми. Також під час купівлі обов’язково подивіться на термін придатності, адже чим довше зберігається зерно, тим більше воно гірчить.

Перед варінням пшоно потрібно ретельно промити. Спочатку ошпарте крупу гарячою водою, а потім кілька разів промийте під проточною, щоб позбутися пилу та зайвого крохмалю. За бажанням пшоно можна замочити на ніч у прохолодній воді. За цей час зерна набухнуть, завдяки чому під час варіння крупа приготується швидше та буде більш розсипчастою.

Ще один спосіб підготувати пшоно – злегка підсмажити його перед варінням. Це необов’язковий крок, але він може зробити смак каші більш виразним. Викладіть крупу на розігріту сковороду, додайте трохи олії та обсмажуйте приблизно 5 хвилин, постійно помішуючи, до легкого золотистого відтінку. Таке підсмажування допомагає зернам краще зберігати форму під час варіння та надає каші легкого горіхового присмаку.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як варити пшоняну крупу?

Потім пшонянку потрібно залити водою і поставити на середній вогонь. Щоб зерна добре відокремлювалися одне від одного, краще використовувати якомога менше води – не більше 2 об’ємів рідини на 1 об’єм крупи. Коли страва закипить, зменште вогонь до мінімуму. Накрийте каструлю кришкою і варіть 25 хвилин. Мішати крупу не потрібно, так ви отримаєте розсипчасту структуру.

У готову кашу додайте сіль, спеції, шматочок масла або інші інгредієнти на свій смак. Потім накрийте каструлю кришкою та залиште ще на 10 хвилин, щоб каша настоялася і стала більш ароматною.