Штрудель із грушами – це ароматна домашня випічка з хрусткою скоринкою та соковитою фруктовою начинкою. Для приготування знадобиться готове листкове тісто, тому десерт не потребує багато часу та кулінарних умінь. Солодкі груші чудово поєднуються з родзинками й корицею, створюючи ніжну начинку. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Листкове тісто 250 г Груші 5 шт. Цукор 70 г Родзинки 40 г Мелена кориця 2 ч. л. Куряче яйце 1 шт. Цукрова пудра 2 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Заздалегідь дістаньте листкове тісто з морозильної камери та залиште розморожуватися. Промийте родзинки й викладіть на рушник, щоб вони обсохли. Крок 2 Помийте груші, видаліть серцевини та наріжте м’якоть невеликими однаковими кубиками. Розігрійте духовку до 200 °C, а деко застеліть пергаментом. Крок 3 Змішайте цукор із корицею та відкладіть 2 ч. л. суміші для посипання. Решту додайте до нарізаних груш, всипте родзинки й ретельно перемішайте начинку. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розкачайте листкове тісто в тонкий прямокутник. Викладіть начинку вздовж середини тіста, залишаючи вільними краї. Крок 5 Загорніть тісто в щільний рулет, починаючи з довгого боку. Перекладіть штрудель на деко швом донизу та зробіть зверху кілька невеликих надрізів, щоб виходила пара. Крок 6 Збийте яйце й змастіть ним поверхню рулету. Посипте відкладеною сумішшю цукру та кориці. Крок 7 Випікайте штрудель у розігрітій до 200 °C духовці протягом 25–30 хвилин, доки тісто не стане золотавим. Крок 8 Дістаньте готову випічку з духовки, трохи охолодіть і посипте цукровою пудрою. Наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.