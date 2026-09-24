Штрудель із грушами на готовому листковому тісті. Рецепт дня
До теми
- Штрудель із гарбузом і корицею. Рецепт дня ZAXID.NET
- Штрудель з яблуками, грушами та пломбіром. Рецепт дня ZAXID.NET
- Віденський штрудель. Рецепт дня ZAXID.NET
Штрудель із грушами – це ароматна домашня випічка з хрусткою скоринкою та соковитою фруктовою начинкою. Для приготування знадобиться готове листкове тісто, тому десерт не потребує багато часу та кулінарних умінь. Солодкі груші чудово поєднуються з родзинками й корицею, створюючи ніжну начинку. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Листкове тісто
|250 г
|Груші
|5 шт.
|Цукор
|70 г
|Родзинки
|40 г
|Мелена кориця
|2 ч. л.
|Куряче яйце
|1 шт.
|Цукрова пудра
|2 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Заздалегідь дістаньте листкове тісто з морозильної камери та залиште розморожуватися. Промийте родзинки й викладіть на рушник, щоб вони обсохли.
Крок 2
Помийте груші, видаліть серцевини та наріжте м’якоть невеликими однаковими кубиками. Розігрійте духовку до 200 °C, а деко застеліть пергаментом.
Крок 3
Змішайте цукор із корицею та відкладіть 2 ч. л. суміші для посипання. Решту додайте до нарізаних груш, всипте родзинки й ретельно перемішайте начинку.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розкачайте листкове тісто в тонкий прямокутник. Викладіть начинку вздовж середини тіста, залишаючи вільними краї.
Крок 5
Загорніть тісто в щільний рулет, починаючи з довгого боку. Перекладіть штрудель на деко швом донизу та зробіть зверху кілька невеликих надрізів, щоб виходила пара.
Крок 6
Збийте яйце й змастіть ним поверхню рулету. Посипте відкладеною сумішшю цукру та кориці.
Крок 7
Випікайте штрудель у розігрітій до 200 °C духовці протягом 25–30 хвилин, доки тісто не стане золотавим.
Крок 8
Дістаньте готову випічку з духовки, трохи охолодіть і посипте цукровою пудрою. Наріжте порційними шматочками та подавайте до столу.