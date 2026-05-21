Це той десерт, який наповнює дім теплим ароматом кориці, карамелі та запечених фруктів. Завдяки готовому листковому тісту його легко приготувати навіть у будній день, коли хочеться чогось особливого до чаю. Соковита начинка з яблук і груш чудово поєднується з хрусткою скоринкою та ніжним вершковим морозивом. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Груша 1 шт. Яблука 2 шт. Родзинки 40 г Кориця мелена 1 ст. л. Цукор коричневий 40 г Листкове тісто 1 пласт Масло вершкове 20 г Цукрова пудра за смаком Пломбір для подачі Спосіб приготування: Крок 1 Розтопіть вершкове масло на сковороді. Додайте яблука та грушу, нарізані дрібними кубиками, і тушкуйте кілька хвилин до м'якості. Крок 2 Всипте родзинки, корицю та коричневий цукор. Готуйте начинку ще кілька хвилин, поки цукор злегка карамелізується, а зайва рідина випарується. Залиште охолоджуватися. Крок 3 Розкачайте листкове тісто в тонкий пласт. Викладіть фруктову начинку, скрутіть рулет і добре защипніть краї. Крок 4 Зробіть зверху кілька невеликих надрізів і змастіть штрудель розтопленим вершковим маслом. Крок 5 Випікайте штрудель у розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-35 хвилин до рум'яної скоринки. Крок 6 Трохи охолодіть готовий десерт, присипте цукровою пудрою та подавайте з кулькою пломбіру.