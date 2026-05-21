Штрудель з яблуками, грушами та пломбіром. Рецепт дня
До теми
- Віденський штрудель. Рецепт дня ZAXID.NET
- Штрудель із куркою та грибами. Рецепт дня ZAXID.NET
Це той десерт, який наповнює дім теплим ароматом кориці, карамелі та запечених фруктів. Завдяки готовому листковому тісту його легко приготувати навіть у будній день, коли хочеться чогось особливого до чаю. Соковита начинка з яблук і груш чудово поєднується з хрусткою скоринкою та ніжним вершковим морозивом. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Груша
|1 шт.
|Яблука
|2 шт.
|Родзинки
|40 г
|Кориця мелена
|1 ст. л.
|Цукор коричневий
|40 г
|Листкове тісто
|1 пласт
|Масло вершкове
|20 г
|Цукрова пудра
|за смаком
|Пломбір
|для подачі
Спосіб приготування:
Крок 1
Розтопіть вершкове масло на сковороді. Додайте яблука та грушу, нарізані дрібними кубиками, і тушкуйте кілька хвилин до м’якості.
Крок 2
Всипте родзинки, корицю та коричневий цукор. Готуйте начинку ще кілька хвилин, поки цукор злегка карамелізується, а зайва рідина випарується. Залиште охолоджуватися.
Крок 3
Розкачайте листкове тісто в тонкий пласт. Викладіть фруктову начинку, скрутіть рулет і добре защипніть краї.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Зробіть зверху кілька невеликих надрізів і змастіть штрудель розтопленим вершковим маслом.
Крок 5
Випікайте штрудель у розігрітій до 180°C духовці приблизно 30-35 хвилин до рум’яної скоринки.
Крок 6
Трохи охолодіть готовий десерт, присипте цукровою пудрою та подавайте з кулькою пломбіру.