Запашний штрудель із куркою та грибами – ситна і водночас ніжна випічка, у якій соковита начинка загорнута в тонке листкове тісто, яке можна придбати в магазині або приготувати самостійно. Така страва чудово підійде як до обіду, так і просто на перекус. Рецепт від «Рудь».

Інгредієнти Листкове тісто 1 кг Куряче філе 700 г Шампіньйон 700 г Цибуля 1 шт Твердий сир 250 г Сметана 21% 60 г Масло 72,5% 100 г Олія для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Розморозьте тісто за інструкцією на упакуванні. Крок 2 Гриби та цибулю наріжте, посоліть та посмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Дайте суміші охолонути. Крок 3 Сир натріть на грубій тертці, перемішайте з грибами та курятиною. Додайте сметану. Крок 4 Тісто тонка розкачайте, і вздовж однієї сторони викладіть начинку. Крок 5 Масло розтопіть та змастіть тісто навколо начинки. Загорніть тісто в рулет та закрийте краї. Крок 6 Штрудель викладіть на деко, застелене пергаментом. Змащуємо розтопленим маслом. Випікати його потрібно у розігрітій до 190°C духовці впродовж 30-40 хвилин до рум’яної скоринки.