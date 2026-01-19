Штрудель із куркою та грибами. Рецепт дня0
До теми
- Курячі зрази. Рецепт дня ZAXID.NET
Запашний штрудель із куркою та грибами – ситна і водночас ніжна випічка, у якій соковита начинка загорнута в тонке листкове тісто, яке можна придбати в магазині або приготувати самостійно. Така страва чудово підійде як до обіду, так і просто на перекус. Рецепт від «Рудь».
Інгредієнти
|Листкове тісто
|1 кг
|Куряче філе
|700 г
|Шампіньйон
|700 г
|Цибуля
|1 шт
|Твердий сир
|250 г
|Сметана 21%
|60 г
|Масло 72,5%
|100 г
|Олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Розморозьте тісто за інструкцією на упакуванні.
Крок 2
Гриби та цибулю наріжте, посоліть та посмажте на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Дайте суміші охолонути.
Крок 3
Сир натріть на грубій тертці, перемішайте з грибами та курятиною. Додайте сметану.
Крок 4
Тісто тонка розкачайте, і вздовж однієї сторони викладіть начинку.
Крок 5
Масло розтопіть та змастіть тісто навколо начинки. Загорніть тісто в рулет та закрийте краї.
Крок 6
Штрудель викладіть на деко, застелене пергаментом. Змащуємо розтопленим маслом. Випікати його потрібно у розігрітій до 190°C духовці впродовж 30-40 хвилин до рум’яної скоринки.