М’яке куряче м'ясо в поєднанні з ароматною начинкою створює ідеальний смаковий баланс. Цей рецепт дозволяє швидко приготувати смачні зрази, які підійде до будь-якого гарніру.

Інгредієнти:

курячий фарш – 1 кг;

сіль і перець за смаком;

для начинки:

варені яйця – 4 шт.;

великий пучок кропу;

сіль і перець за смаком;

панірувальні сухарі;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Для начинки дрібно порубаний кріп, порізані дрібними кубиками яйця, сіль і перець добре перемішати в глибокій мисці, пишуть «Му.Новини».

Тепер готуємо основу. Для цього в курячий фарш додати сіль і перець, добре перемішати. Яйця до фаршу додавати не потрібно, зрази й так добре тримають форму. У плоску тарілку насипати панірувальні сухарі.

Далі для зручності краще працювати мокрими руками. Взяти невелику порцію фаршу, сформувати плоский кружок, всередину викласти начинку і сформувати зрази, щоб не було розривів.

У сковороду налити олію, розігріти її. Викласти зрази і смажити їх із двох боків по 7-8 хвилин, перевертаючи в процесі кілька разів.