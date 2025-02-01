Курячі зрази. Рецепт дня0
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М’яке куряче м'ясо в поєднанні з ароматною начинкою створює ідеальний смаковий баланс. Цей рецепт дозволяє швидко приготувати смачні зрази, які підійде до будь-якого гарніру.
Інгредієнти:
- курячий фарш – 1 кг;
- сіль і перець за смаком;
для начинки:
- варені яйця – 4 шт.;
- великий пучок кропу;
- сіль і перець за смаком;
- панірувальні сухарі;
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
Для начинки дрібно порубаний кріп, порізані дрібними кубиками яйця, сіль і перець добре перемішати в глибокій мисці, пишуть «Му.Новини».
Тепер готуємо основу. Для цього в курячий фарш додати сіль і перець, добре перемішати. Яйця до фаршу додавати не потрібно, зрази й так добре тримають форму. У плоску тарілку насипати панірувальні сухарі.
Далі для зручності краще працювати мокрими руками. Взяти невелику порцію фаршу, сформувати плоский кружок, всередину викласти начинку і сформувати зрази, щоб не було розривів.
У сковороду налити олію, розігріти її. Викласти зрази і смажити їх із двох боків по 7-8 хвилин, перевертаючи в процесі кілька разів.