Щоб підлива вийшла гладкою, однорідною та без грудочок, важливо не лише додати борошно до рідини, а й правильно його розчинити. Неправильне додавання борошна може призвести до небажаних грудочок, що псують текстуру готової страви. УНІАН розповідає, як можна розмішати борошно в підливі так, щоб не виникло грудочок.

Як розмішати борошно без грудочок?

Досвідчені кулінари радять спочатку обсмажити борошно на сухій сковороді. Воно повинно набути світло-золотистого кольору. Після цього розведіть борошно в невеликій кількості гарячої води. Вливайте розведене борошно тонкою цівкою і розмішуйте його, аби воно рівномірно розподілилося по підливі. Завдяки цим крокам підлива вийде без грудочок.