Смачна підлива може перетворити звичайну крупу чи макарони на повноцінну й ароматну страву, а приготувати її дуже просто та швидко – всього за кілька хвилин. ТСН розповідає, як приготувати ароматну підливу.

Як швидко приготувати підливу?

Найпростіший спосіб приготувати підливу – розігріти на сковороді масло чи олію, додати трохи пшеничного борошна та швидко перемішати. Уже за кілька секунд з’явиться приємний горіховий аромат – це ознака того, що основа для підливи готова. Саме вона зробить підливу густою та кремовою.

До основи додайте теплий бульйон чи воду, постійно помішуючи, щоб не було грудочок. Якщо ви хочете, щоб підлива отримала глибший смак, додайте м’ясний, грибний або овочевий бульйон, трохи соєвого соусу або томатної пасти, щіпку паприки чи сушеного часнику.

За бажанням до підливи можна додати ложку сметани чи вершків – тоді підлива стане більш ніжною та насиченою.