Щоб гриби вийшли апетитними, важливо не лише обрати якісний продукт, а й дотримуватися кількох кулінарних хитрощів під час приготування

Смажені печериці – універсальна страва, яка може бути як самостійною закускою, так і частиною салатів чи гарнірів. Щоб гриби вийшли апетитними, насиченими та ароматним, важливо не лише обрати якісний продукт, а й дотримуватися кількох кулінарних хитрощів під час приготування. УНІАН розповідає, як правильно смажити печериці.

Як правильно смажити печериці?

Перед смаженням печериці треба ретельно очистити від бруду. Якщо ви ополіскуєте гриби під краном або замочуєте, вони вберуть воду. І при смаженні вона не випаровується повністю, перетворюючи їх на гуму.

Очищайте гриби сухою або злегка вологою серветкою, щіткою для овочів. Дрібні забруднення можна зрізати ножем.

Нарізайте гриби однаковими скибочками, щоб вони рівномірно просмажились. Після нарізання залиште гриби на 10–15 хвилин, що природна волога, яка залишилась на поверхні випарувалась. Адже якщо їх відразу покласти на сковорідку, вони почнуть тушкуватися, а не смажитися.

На сковорідці гриби повинні лежати в один шар – так вони рівномірно підрум’яняться. Також не варто їх надмірно часто перемішувати, якщо ви хочете отримати золотисту скоринку: дайте грибам підсмажитися 2-3 хвилини з одного боку, потім переверніть.

Солити печериці потрібно тільки після того, як гриби підсмажаться та покриються золотистою скоринкою. Смак розкриється повністю, а текстура залишиться ідеальною. Якщо ви додасте сіль на початку приготування, гриби випустять сік та почнуть тушкуватись.