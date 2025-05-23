Чистити свіжі печериці, які ви купили в магазині або зібрали власноруч, потрібно

Багато хто не знає чи варто чистити печериці перед готуванням. Адже покупні гриби на вигляд вже цілком чисті та не вимагають додаткових підготовчих маніпуляцій. УНІАН розповідає, чи все ж таки потрібно чистити печериці перед приготуванням.

Чи потрібно чистити печериці перед готуванням?

Чистити свіжі печериці, які ви купили в магазині або зібрали власноруч, потрібно. Адже на них так чи інакше збирається бруд та пил. Ви можете зробити це щіткою, а також не забудьте обов’язково підрізати ніжку гриба.

Перед приготуванням очистити печериці можна й гострим ножем. Для цього слід обережно підчепити шкірку гриба біля краю шапки та потягнути її. Такий варіант рекомендується використовувати з великими екземплярами. Молоді й дрібні гриби чистити необов'язково – досить протерти серветкою. Також потрібно позбутися від пошкоджених ділянок гриба.

Також перед заморожуванням печериці очищають і висушують, зрізають потемнілі ділянки. Потім такі гриби можна посмажити, закинути в суп або тушкувати. Розморожувати перед приготуванням їх не потрібно. А якщо ви хочете варити печериці, то їх слід добре промити проточною водою.