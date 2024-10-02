Сезон грибів розпочався і тепер можна насолоджуватись осінніми стравами з ароматом лісу. Найбільше грибники полюють на «білі» гриби і якщо вам уже вдалось їх знайти, то приготуйте їх у сметанному соусі за рецептом від Shuba. Традиційний і найбільш улюблений варіант гарніру – картопля.

Інгредієнти:

білі гриби – 500 г;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком;

олія соняшникова – 40 мл;

сметана 15% – 100 г.

Спосіб приготування:

Білі гриби переберіть, очистьте і помийте. Великі гриби поріжте на шматочки. Залийте холодною водою, доведіть до кипіння, зніміть піну і варіть 10-15 хвилин. Потім гриби відкиньте на друшляк і промийте під проточною водою.

Цибулю й моркву почистьте, помийте і наріжте кубиками. У сковороді нагрійте олію, покладіть цибулю з морквою, обсмажте кілька хвилин до напівготовності.

Додайте гриби та смажте, помішуючи, 10 хвилин. Посоліть, поперчіть, влийте сметану і перемішайте. Тушкуйте під кришкою на маленькому вогні 10 хвилин.

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