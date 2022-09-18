Готується дуже просто та швидко, смакує ідеально. Аби гриби були.

Інгредієнти:

білі гриби 300 гр.

вершки 10% 200 мл

часник 1 зубчик

цибуля ріпчаста 1 шт.

сіль за смаком

перець чорний горошком 5 шт.

перець запашний горошком 2-3 шт.

лавровий лист 1 шт.

масло 1 ст. л.

олія ​​2 ст. л.

Страва може бути самостійною, може бути гарніром чи соусом до спагетті (фото ZAXID.NET)

Дрібними кубиками нарізати цибулю. Подрібнити часник. Гриби нарізати кубиками або вздовж тонкими пластинками (так виходить гарніше, але вимагає більше часу).

Обсмажити цибулю до золотистого кольору на суміші масла та олії, зняти її з пательні. У тій же олії обсмажити гриби, щоб вони стали рум'яними. Якщо вони нарізані великими шматками, то краще обсмажувати партіями, якщо ж дрібними кубиками, то можна всі відразу.

Додати вершки, чорний та запашний перець. Тушкувати смажені гриби у вершках під покришкою хвилин 15-20 на помірному вогні.

Додати часник, обсмажену цибулю, лавровий лист, посолити за смаком, протушкувати ще 3 хвилини.

Усе це можна проробити за допомогою мультиварки на режимах «Смаження» та «Тушкування».

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