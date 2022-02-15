Фаршировані печериці, запечені в духовці. Рецепт дняДарина Цвях, 0
До теми
Печериці, запечені з сиром у духовці – і основна страва, і гарнір, і закуска. Смачно, просто та швидко.
Інгредієнти: (на 4 порції)
- великі печериці (чим більші, тим краще) 12 шт.
- цибуля 1 шт.
- часник 2-3 зубчики
- твердий сир 150 гр.
- олія для смаження 2-3 ст. л.
- сметана 2-3 ст. л.
- сіль, перець за смаком
Для пікантності можна частину твердого сиру замінити сиром з блакитною пліснявою (фото ZAXID.NET)
Печериці почистити від бруду і краще їх не мити, а просто протерти. Акуратно викрутити ніжки з капелюшків грибів. Якщо капелюшки грубі, то можна акуратно вирізати чайною ложкою трохи м'якоті. Але краще відразу вибирати гриби з не дуже грубими, глибокими капелюшками.
Дрібно порізати ніжки та все, що вибрали ложкою. Подрібнити цибулю та часник. Посмажити на пательні до готовності (5-7 хв.), посолити, поперчити. В самому кінці додати сметану. Сир натерти.
Змастити олією деко та викласти капелюшки. Викласти грибну масу у капелюшки, посипати тертим сиром. Випікати 20-30 хв при 180°C у духовці.