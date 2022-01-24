Просто, смачно та вишукано. Подавати з хлібом або грінками.

Інгредієнти:

печінка куряча 500 гр.

цибуля 1 шт.

яблуко 1 шт.

біле вино 100 мл.

вершки 150 мл.

олія ​​2 ст. л.

масло 50 гр.

часник 1-2 зубчики

сіль, перець, чебрець за смаком

Якщо плануєте зберігати паштет довше, залийте його розтопленим маслом (фото ZAXID.NET)

На сковороді нагріти олію. Цибулю нарізати півкільцями, часник досить крупно. Спочатку пару хвилин обсмажити цибулю, тоді додати часник. Цибуля має стати золотавого кольору, але не більше.

Печінку добре промити та почистити від плівок та жилок. Додати до цибулі, обсмажувати на невеликому вогні 5-7 хв, часом помішуючи. Яблуко почистити від шкірки та насіння, порізати та додати до печінки. Додати чебрець та вино, протушкувати хвилин 10. Додати вершки, довести до кипіння та протушкувати 3-5 хв.

Все перебити блендером, додати сіль, перець та масло. Повернути на сковорідку та довести до кипіння. Відразу вимкнути вогонь.

Перекласти паштет у посуд, в якому він буде зберігатись, охолодити та покласти в холодильник.

Яблуко у цьому паштеті є факультативним інгредієнтом (фото ZAXID.NET)

P.S. Якщо вас чомусь лякає яблуко, то смачно буде і без нього.