Курка – це завжди смачно та досить легко. А якщо додати до курки овочі, фрукти та горіхи, вийде ефектний салат. Пропонуємо три варіанти.

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Салат з куркою, хурмою, цибулею та волоськими горіхами

Інгредієнти: (на 4 порції)

куряче філе 400 гр.

хурма 2 шт.

листя салатне (мікс) 100 гр.

цибуля червона 1 шт.

горіхи волоські 40-50 гр.

олія (для смаження) 1 ст. л.

Для заправки:

олія оливкова 5 ст. л.

оцет винний білий 1 ст. л.

сіль, перець за смаком

цукор 1 ч.л. (можна замінити медом)

Для маринування цибулі:

оцет винний 1 ч. л.

цукор дрібка

Почистити та нарізати тонкими півкільцями цибулю, присипати цукром, додати оцет. Перемішати та дайте трохи настоятися, поки готуються інші компоненти салату.

Посолити та поперчити куряче філе з усіх боків, у сковороді на сильному вогні обсмажити його до золотистої скоринки (приблизно по 5 хв з кожного боку). Зменшити вогонь, накрити кришкою та смажити, періодично перевертаючи, ще 10-15 хв, до повної готовності. Потім викласти на тарілку та охолодити (філе може бути теплим, але не гарячим).

Вимити та обсушити листя салату. Нарізати горіхи великими шматочками. Хурму нарізати тонкими скибками, куряче філе – кубиками

Приготувати заправку. Для цього всі компоненти з’єднати і добре перемішати.

Руками порвати листя салату на невеликі шматочки та викласти на тарілку. Поверх салату викласти скибочки хурми та шматочки курячого філе. Додати мариновану цибулю. Посипати горіхами. Полити салат заправкою, намагаючись, щоб заправка потрапила на скибочки хурми.

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Салат з курячою печінкою та грейпфрутом

Інгредієнти: (на 4 порції)

печінка куряча 300 гр.

грейпфрут 1 шт.

цибуля (червона) 1 шт.

листя салату 100 гр.

сіль, перець

олія оливкова 50 мл.

оцет винний білий 1 ч.л.

Підсмажити цибулю. Підсмажити печінку до готовності. Салат помити та просушити, порвати руками, покласти в салатник. Додати туди ж нарізаний великими шматочками грейпфрут та гарячу печінку з цибулею. Полити олією, змішаною з винним оцтом, перемішати.

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Салат з куркою, чорносливом та горіхами

Інгредієнти: (на 4 порції):

філе куряче 200 гр.

чорнослив 100 гр.

яйця відврені 2 шт.

сир твердий 80 гр.

цибуля червона 1 шт.

горіхи волоські 100 г

огірок свіжий 1 шт.

майонез 150 гр.

сіль за смаком

Куряче філе зварити до готовності (приблизно 30 хвилин). Дати вистигнути. Яйце зварити, охолодити та очистити. Нарізати яйця та курку кубиками середнього розміру. Цибулю нарізати дрібними кубиками. Чорнослив помити, висушити та нарізати смужками. Сир натерти на терці. Огірок помити та нарізати невеликами смужками. Викладати салат шарами, змащуючи кожен майонезом.

Перший – курка.

Другий – цибуля.

Третій – чорнослив.

Четвертий – огірок (цей шар потрібно трохи підсолити).

П'ятий – яйця (теж додайте трохи солі).

Шостий – натертий сир.

Подрібнити горіхи і посипати ними салат зверху. Чим замінити майонез? Пропозиції тут.

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