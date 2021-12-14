Як урізноманітнити святковий стіл? Замість традіційних зимових салатів ми пропонуємо приготувати легкі овочеві. Ось п’ять варіантів. А ще пропонуємо не забути про вишуканий салат з блакитним сиром та грушею та американський кобб-салат.

Салат з буряка та яблука з чорносливом

Інгредієнти: (на 2 порції)

буряк 1-2 шт.

яблуко 1 шт.

чорнослив 3-5 шт.

в’ялена журавлина 1 ст. л.

часник 1-2 зубчики

рукола 2-3 столові ложки

нарізана суміш кропу та петрушки 1 ст.л. (за бажанням)

Для заправки:

лимонний сік 2 ст.л.

оливкова олія 2 ст.л.

за бажанням можна додати 1-2 столові ложки: сметани/кефіру/йогурту/вершків.

У цього салату сенс в заправці (фото Shutterstock)

Буряк відварити та натерти на грубій терці. Яблуко почистити від шкірки та натерти. Чорнослив помити та порізати. Часник подрібнити.

Усі складники покласти в салатницю, перемішати. Додати заправку. Акуратно перемішати, дати настоятися 5-7 хвилин.

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Салат з авокадо, огірками та пекінською капустою

Інгредієнти: (на 2 порції)

авокадо 1 шт.

капуста пекінська 200 гр.

огірок 1 шт.

лимон 1 скибочка

олія оливкова 1 ст. л.

сіль за смаком

Використовувати потрібно лише м'яку частину капусти (фото Shutterstock)

Пекінську капусту нарізати не дуже тонкими смужками. Варто використовувати тільки м'яке листя, тому краще не дорізати капусту до основи листа.

Огірок помийте, нарізи тонкими половинками кружечків. Авокадо розрізати, видалити кісточку та очистити від шкірки. Нарізати авокадо кубиками. Збризнути соком зі скибочки лимона. Так авокадо не потемніє.

Усе перемішати, заправити олією, посолити і знову перемішати.

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Салат з моркви з горішками та сухофруктами

Інгредієнти: (на 2 порції)

морква 2 шт.

сухофрукти (чорнослив, родзинки, журавлина тощо) 2 ст.л.

насіння (льон, мак, соняшник)

горіхи (кедрові, волоські, мигдаль, арахіс) 2 ст.л.

Для заправки:

тахіні 1 ч.л.

часник 1 зубчик

олія оливкова 2 ст.л.

сіль, цукор

На місці моркви може бути буряк (фото Shutterstock)

Насіння та горішки для салату варто взяти ті, які смакують, або ті, що є в наявності. Те ж і з сухофруктами.

Тахіні (пасту з кунжутного насіння) можна замінити, додавши до салату кунжутну олію та кунжутне насіння.

Почати варто з заправки, щоб вона встигла трішки настоятися. У мисочці змішати тахіні, олію, сіль, цукор та подрібнений часник. Ретельно перемішати. На сковорідці з антипригарним покриттям злегка підрум'янити насіння та горіхи.

Моркву натерти на дрібній терці. Змішати всі інгредієнти та залити заправкою.

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Салат з селери з ананасом та яблуками

Інгредієнти: (на 4 порції)

корінь селери 1-2 шт.

ананас 100-150 гр.

яблука 1-2 шт.

родзинки 50 гр.

лимонний сік за смаком

цукор (за бажанням), олія, сіль за смаком

Салат можна подати порційно у склянках (фото Shutterstock)

Почистити селеру. Натерти на терці. Побризкати лимонним соком (щоб не темнів) та перетерти із сіллю.

Яблука помити, почистити від шкірки та насіння, нарізати шматочками та побризкати лимонним соком. Нарізати великими шматочками консервований ананас. Помити у гарячій воді родзинки.

Усі інгредієнти змішати. Посолити. Покласти цукор. Заправити олією і добре перемішати.

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Салат зі смаженими яблуками

Інгредієнти: (на 2 порції)

яблуко велике 1 шт.

салатне листя, суміш 2 скл.

сир блакитний 100 гр.

горіхи волоські (смажені, подрібнені) 2 ст. л.

цибуля (краще шнітт дрібно нарізаний) 2 ст. л.

масло вершкове 1 ст. л.

олія соняшникова 2 ст. л.

мед 2 ч. л.

чебрець 0,5 ч. л.

оцет білий винний 1 ст. л.

гірчиця з зернятами 2 ч. л.

сіль, перець чорний мелений за смаком

Смажені яблука можна замінити смаженими грушами (фото Shutterstock)

У яблука видалити серцевину, а саме яблуко нарізати скибками. У великій сковороді розігріти 1 ст. ложку масла з 1 ч. л. олії (спочатку на пательню потрібно налити олію, а вже потім покласти масло). Викласти на гарячу пательню яблука, смажити, помішуючи, близько 2 хвилин, до м'якості. Полити яблука медом та посипати чебрецем, готувати ще пару хвилин. Зняти пательню з вогню. Додати в сковорідку олію, оцет, гірчицю, сіль та перець, перемішати.

У тарілку викласти салатне листя, сир, горіхи та цибулю. Зверху викласти смажені яблука, акуратно перемішати.

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