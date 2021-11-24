Соба – це локшина, яка готується з додаванням гречаного борошна. Вона надзвичайно популярна у японській кухні. Ми пропонуємо її приготувати, бо це просто та смачно. І, на жаль чи на щастя, не так уже й екзотично. Скоріше вона адаптована для наших реалій.

Інгредієнти (на 4 порції)

соба (гречана локшина) 200 гр.

куряче філе 300 гр.

кабачок (середній) 0,5 шт.

перець солодкий 1 шт.

морква 1 шт.

цибуля 1 шт.

часник 2 зубч.

олія 2 ст. л.

соус соєвий 2 ст. л.

мед 1 2 ст. л.

крохмаль 1 ст. л.

сіль за смаком

кунжут (для подачі) 1 ст. л.

зелень (для подачі) 1 ст. л.

Японську страву не складно адаптувати до наших реалій (фото ZAXID.NET)

Почнемо з того, що ця страва може бути у безлічі комбінацій. Можна змінювати кількість інгредієнтів на користь овочів, або на користь м’яса. Також варто залишити цибулю та моркву, а от інші овочі можна міксувати за власним смаком та відповідно до сезону. Можна додавати броколі, баклажан, цвітну капусту тощо. Ми дали найрозповсюдженішу комбінацію. Також варто бути обережним з сіллю, адже соєвий соус уже є досить соленим.

Страва готується швидко у стилі стір-фрай (stir-fry) – це швидке обсмажування м'яса та/або овочів на розпеченій сковорідці з додаванням олії. Тому чим тонше будуть нарізані інгредієнти, тим швидше та рівномірніше вони приготуються.

Паралельно з приготуванням овочів та м'яса потрібно відварити локшину у великій кількості води.

Куряче філе нарізате тонкими смужками. Кабачок, перець та моркву нарізати тонкою соломкою, цибулю півкільцями. Часник дрібно порубати ножем.

Добре нагріти глибоку сковорідку, додати олію, нагріти. Покласти філе та обсмажувати 2-3 хвилини, не зменшуючи вогонь та не накриваючи покришкою. М'ясо потрібно помішувати, щоб воно рівномірно підрум'янилося. Додати моркву. Обсмажувати разом з м'ясом ще 2 хвилини. Далі додати цибулю та перець, обсмажувати, помішуючи, ще 1-2 хв. Додати часник та кабачок. Готувати ще 2-3 хв, періодично помішуючи страву. У результаті м'ясо має повністю приготуватися, а овочі залишаться трохи хрусткими.

За цей час локшина мала зваритись, її потрібно відкинути на сито та промити холодною водою.

Змішайти соєвий соус та мед (можна використати соус теріякі, або замінити мед коричневим цукром, а ще можна додати імбир чи перець чилі або соус з ним). Додати крохмаль та перемішати, щоб не залишилося грудочок.

У сковорідку до овочів та м'яса додати локшину, вилити соус та, помішуючи, тушкувати ще пару хвилин. Соус має рівномірно розподілитись по усіх складниках страви. Страву подавати, посипавши кунжутом та свіжою зеленню.

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