Уже починається сезон свіжих грибів, і приготування супу – це завжди вдала ідея.

Інгредієнти:

білі (або інші) гриби – 200 г;

половина курячої грудки – 250 г;

морква – 1 шт.;

середня цибулина – 1 шт.;

вермішель 200 г;

вода – 2 л;

сіль за смаком;

сметана і зелень.

Спосіб приготування:

Варіювати кількість овочів можна за своїми вподобаннями. Спочатку потрібно почистити і вимити гриби, цибулю та моркву. Якщо гриби заморожені, їх потрібно дістати з холодильника, 20 хвилин потримати при кімнатній температурі, пише Сook.

У сковорідку потрібно налити трохи рослинного масла, прогріти його, потім дадати туди подрібнену грудку. Обсмажуйте її протягом 7 хвилин, потім додайте цибулю і моркву. Потримайте всі ці інгредієнти на вогні ще 5 хвилин, після чого висипте туди білі гриби. Залиште все на середньому вогні 10 хвилин, головне, не забувайте помішувати, щоб не пригоріло.

Налийте в каструлю води, поставте її на газ. Поки гриби, грудка і овочі обсмажуються, вона встигне закипіти. Після закипання, висипте у воду все зі сковорідки. Варити суп потрібно хвилин 30.

За 5 хвилин до закінчення приготування всипте туди вермішель, перемішайте. Щоб макаронні вироби не залишалися твердими, краще не подавати суп відразу, а потримати його на вимкненій плиті ще 15 хвилин.