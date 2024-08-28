Суп із білих грибів на курячому бульйоні. Рецепт дня0
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Уже починається сезон свіжих грибів, і приготування супу – це завжди вдала ідея.
Інгредієнти:
- білі (або інші) гриби – 200 г;
- половина курячої грудки – 250 г;
- морква – 1 шт.;
- середня цибулина – 1 шт.;
- вермішель 200 г;
- вода – 2 л;
- сіль за смаком;
- сметана і зелень.
Спосіб приготування:
Варіювати кількість овочів можна за своїми вподобаннями. Спочатку потрібно почистити і вимити гриби, цибулю та моркву. Якщо гриби заморожені, їх потрібно дістати з холодильника, 20 хвилин потримати при кімнатній температурі, пише Сook.
У сковорідку потрібно налити трохи рослинного масла, прогріти його, потім дадати туди подрібнену грудку. Обсмажуйте її протягом 7 хвилин, потім додайте цибулю і моркву. Потримайте всі ці інгредієнти на вогні ще 5 хвилин, після чого висипте туди білі гриби. Залиште все на середньому вогні 10 хвилин, головне, не забувайте помішувати, щоб не пригоріло.
Налийте в каструлю води, поставте її на газ. Поки гриби, грудка і овочі обсмажуються, вона встигне закипіти. Після закипання, висипте у воду все зі сковорідки. Варити суп потрібно хвилин 30.
За 5 хвилин до закінчення приготування всипте туди вермішель, перемішайте. Щоб макаронні вироби не залишалися твердими, краще не подавати суп відразу, а потримати його на вимкненій плиті ще 15 хвилин.