Дуже поживна та корисна страва з баклажанів, запечених у духовці, точно припаде до смаку кожному.

Інгредієнти:

баклажани – 3 шт.;

сіль – 2 ст. л.;

бекон – 200 г;

сир моцарела – 200 г ;

; кунжут для посипки.

соус Унагі – 3 ст. л.;

соєвий соус – 3 cт. л.;

cт. л.; гірчиця – 1 ст. л.;

олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Баклажани миємо розрізаємо навпіл вздовж, а потім впоперек, не доходячи до шкірки, робимо надрізи шириною приблизно 0,5 см. Практичніше надрізати м’яку частину овоча, шкіркою вниз. Кожну половинку зі сторони надрізів посипаємо сіллю і складаємо в глибоку ємність. Заливаємо все холодною водою і ставимо під прес, щоб баклажани повністю були занурені у воду. Залишаємо на одну годину, щоб позбутися і гіркоти. Зливаємо воду. Набираємо знову повну каструлю води і промиваємо баклажани. Викладаємо їх на решітку і даємо стекти зайвій рідині, пише Сookpad.

Для начинки сир тоненько нарізаємо на слайси і потім ріжемо на смужки, шириною приблизно в 1 см. Бекон ріжемо квадратиками.

Для маринаду з'єднуємо олію, гірчицю, соус Унагі і соєвий, ретельно перемішуємо. Деко застеляємо рукавом для запікання. Змащуємо за допомогою пензлика баклажани з двох сторін. Наносимо маринад кілька разів, щоб він гарно зайшов у всі надрізи. Викладаємо на деко.

Далі в кожен надріз вкладаємо тоненькі смужечки моцарели. У надрізи обережно ставимо сир і бекон, по черзі. Залишком маринаду ще раз змащуємо баклажани і зверху посипаємо кунжутом.

Ставимо в холодну духовку на режим верх-низ і конвекція, виставляємо температуру 200°С і час 45-50 хв.