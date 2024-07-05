Одним із багатьох варіацій приготування кабачків може бути кабачковий паштет.

Інгредієнти:

кабачків – 400 г;

морква – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

сир фета – 150 г;

жменя свіжого кропу

часник – 2 зубчики;

перець за смаком;

жменя волоських горіхів;

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Кабачки нарізати невеликими кубиками. Цибулю подрібнити. Моркву натерти на дрібній терці. Цибулю та моркву разом обсмажувати на сковороді з олією до м‘якості приблизно 5 хвилин. Додати нарізані кабачки і обсмажувати все разом ще 5 хвилин, час від часу перемішуючи. Потім посолити, поперчити, перемішати, накрити кришкою і тушкувати ще 5 хвилин на середньому вогні.

Додати часник, зелень, знову перемішати і тушкувати ще 1-2 хвилини. Після цього перекласти масу в глибоку ємність і дати охолонути до кімнатної температури.

Горіхи обсмажити на сухій сковорідці та подрібнити.

Додати до охолодженої овочевої маси сир та збити все блендером до однорідної пюреподібноі маси.

Вкінці додати горіхи та ще раз перемішати, але вже ложкою чи лопаткою.