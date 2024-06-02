Хрусткі запашні шкварки — це і смачна закуска, й інгредієнт багатьох страв. Готується ніжна закуска дуже легко і швидко за рецептом Олени Богданової з книги «Українська кухня».

Інгредієнти:

підчеревина – 250 г;

цибуля – 1 шт.;

сіль;

зелена цибуля.

Спосіб приготування:

Підчеревину нарізати шматками та перекрутити на м’ясорубці. Викласти на холодну сковорідку, рівномірно розподілити і витоплювати жир на помірному вогні, іноді помішуючи.

Цибулю очистити та натерти на дрібній терці, відтиснути сік. Коли шкварки почнуть підсмажуватися, додати цибулю туди і смажити до золотистого кольору. Посолити, якщо підчеревина не солона.

Скласти шкварки у банку та залити жиром. Дати охолонути і перемішати. Подавати найкраще зі скибкою чорного хліба та зеленою цибулею.