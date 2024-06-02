Закуска зі шкварок. Рецепт дня0
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Хрусткі запашні шкварки — це і смачна закуска, й інгредієнт багатьох страв. Готується ніжна закуска дуже легко і швидко за рецептом Олени Богданової з книги «Українська кухня».
Інгредієнти:
- підчеревина – 250 г;
- цибуля – 1 шт.;
- сіль;
- зелена цибуля.
Спосіб приготування:
Підчеревину нарізати шматками та перекрутити на м’ясорубці. Викласти на холодну сковорідку, рівномірно розподілити і витоплювати жир на помірному вогні, іноді помішуючи.
Цибулю очистити та натерти на дрібній терці, відтиснути сік. Коли шкварки почнуть підсмажуватися, додати цибулю туди і смажити до золотистого кольору. Посолити, якщо підчеревина не солона.
Скласти шкварки у банку та залити жиром. Дати охолонути і перемішати. Подавати найкраще зі скибкою чорного хліба та зеленою цибулею.