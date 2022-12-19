Рецептів маринування оселедця є безліч. Пропонуємо зробити його з винним оцтом та прянощами.

Інгредієнти:

оселедець солоний 2 шт.

вода 300 мл

свіжий імбир (потерти) 1 ст.л.

кориця (паличка) приблизно 2 см

гвоздика 3-5 шт

білий перець горошком 1/2 ч.л.

лавровий лист 1 шт.

цукор 2 ст.л.

сіль 1 ст.л.

винний оцет (червоний) 2 ст.л.

Можна додати кілька ягід журавлини (фото Вeszamel)

Почистити оселедець. Промити під гарячою водою, шкірка дуже легко знімається і кістки відділяються від м'яса. Дістати кістки, промакнути паперовим рушником і нарізати тонкими шматочками.

У баняк налити воду, покласти сіль, цукор і спеції. Варити 15 хвилин, трохи охолодити і додати оцет.

Викласти шар оселедця, полити невеликою кількістю олії та акуратно залити ще теплим маринадом. Так виладати шар за шаром, поки не скінчиться оселедець.

Поставити на ніч у холодильник.

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