Рецепти
Оселедець у винному соусі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
Рецептів маринування оселедця є безліч. Пропонуємо зробити його з винним оцтом та прянощами.
Інгредієнти:
- оселедець солоний 2 шт.
- вода 300 мл
- свіжий імбир (потерти) 1 ст.л.
- кориця (паличка) приблизно 2 см
- гвоздика 3-5 шт
- білий перець горошком 1/2 ч.л.
- лавровий лист 1 шт.
- цукор 2 ст.л.
- сіль 1 ст.л.
- винний оцет (червоний) 2 ст.л.
Можна додати кілька ягід журавлини (фото Вeszamel)
Почистити оселедець. Промити під гарячою водою, шкірка дуже легко знімається і кістки відділяються від м'яса. Дістати кістки, промакнути паперовим рушником і нарізати тонкими шматочками.
У баняк налити воду, покласти сіль, цукор і спеції. Варити 15 хвилин, трохи охолодити і додати оцет.
Викласти шар оселедця, полити невеликою кількістю олії та акуратно залити ще теплим маринадом. Так виладати шар за шаром, поки не скінчиться оселедець.
Поставити на ніч у холодильник.
Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter