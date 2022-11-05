Мабуть, зараз кожен і кожна має у запасі чимало консервів про всяк випадок. Така їжа, звісно, не надто вишукана та, чого вже там, не дуже корисна. Проте вона рятує у різних екстремальних ситуаціях. Але якщо ми маємо світло, газ та трохи продуктів, можна дозволити собі проекспериментувати. Наприклад, взяти кілька банок з запасів та приготувати смачний обід. Чи це можливо? Спробуємо. Час від часу ми шукатимемо та пропонуватимемо кілька простих рецептів з консервів. Починаємо.

Суп з тушонки з макаронами

Інгредієнти (на 4 порції):

макарони 250 гр.

м’ясна тушонка 1 банька

зелена цибуля 1 пучок (або стебло порею)

До супу можна додати багато різної зелені та спеці, щоб перебити специфічний смак тушонки (фото Shutterstock)

Закип'ятити воду, підсолити її та зварити у ній макарони (як вказано на упаковці). Зварені макарони злити, перекласти у миску та додати шматочок масла.

Тушонку викласти до невеликої каструлі, розламати виделкою та залити холодною водою (1,5 л). Поставити на вогонь та довести до кипіння кілька разів, щоразу добре перемішуючи. Додати зварені макарони та прогріти все разом.

Додати до супу зелену цибулю, яку потрібно нарізати досить грубо. Можна використовувати порей, але тоді його потрібно нарізати кільцями та додати до тушонки перед макаронами. Зелену цибулю варити не треба.

Саме зелена цибуля додає супу потрібного смаку, адже специфічний запах та присмак тушонки швидко набридає. Тож крім цибулі зарадить інша зелень, свіжа чи суха, свіжо змелений чорний перець, коріандр, карі, перець чилі, соєвий соус тощо.

Котлети з рибних консервів з рисом

Інгредієнти:

рибні консерви 250 грн.

рис 100 гр.

яйце 1 шт.

олія 1 ст.л.

перець, сіль за смаком

До фаршу можна додати зелень, а перед обсмажуванням можна обкачати ктлети у панірувальних сухарях або манці (фото Shutterstock)

Рис промити кілька разів, вода має залишатись прозорою. Відварити до готовності у підсоленій воді. Охолодити.

З консервів злити рідину. Рибу перекласти у глибоку миску. Розім’яти виделкою. Додати охолоджений рис. Вбити сире яйце. Посолити та поперчити. Перемішати до однорідності.

Якщо рибний фарш виходить рідким, можна додати 1-2 ст.л. манки та залишити його на 15-20 хвилин, щоб манка встигла увібрати зайву вологу. Також до фаршу можна додати подрібнену зелень (кріп, петрушку, зелену цибулю, спеції тощо).

Руки змочити водою та сформувати з фаршу невеликі котлети. Смажити на пательні у добре нагрітій олії по 2-3 хвилини з кожного боку.

Можна додати собі роботи та перед тим як вбивати яйце, відокремити білок від жовтка та збити білок у пишну густу піну. Вмішувати білок у фарш потрібно наприкінці, після решти інгредієнтів. Тоді котлети вийдуть повітряними.

Рідкий шоколадний торт трайфл

Інгредієнти (на 4 порції):

коржі бісквітні (шоколадні, готові) 200 гр

вершки жирні 450 гр.

цукор 100 гр.

ванільний екстракт 1/2 ч.л.

готовий пудинг (шоколадний)

100 гр.

кава (міцна) 1 ст. л.

згущене молоко 300 гр.

шоколад 100 гр.

Бісквіт та пудинг можна зробити самим, але ми пропонуємо готувати з готових складників (фото Shutterstock)

Трайфл готувати дуже просто, якщо використовувати суміші для швидкого приготування. Звичайно, усе можна зробити й самим.

Розрізати бісквіт на кубики (1,5-2 см) та відкласти. Якщо пудинг сухий, приготувати, як вказано на упаковуванні та охолодити.

Дуже холодні вершки збити у пишну піну, у процесі вживання поступово додати до них цукор та ванільний екстракт. Ну і якщо ми нині робимо все з консервів, то варто нагадати, що вершки можна використати з балончика, уже збиті, підсолоджені та готові до вжитку.

В окремій мисці з'єднати шоколадний пудинг, згущене молоко та каву, збити міксером до однорідності. Додати половину збитих вершків та знову збити, поки суміш не стане однорідною та гладкою.

Взяти 4 високі склянки або креманки. Нижнім шаром викласти бісквіт, зверху пудинг, третім шаром збиті вершки. Повторювати шари, наповнюючи склянки до верху. Останнім шаром мають бути збиті вершки. Натерти шоколад та посипати зверху. Поставити в холодильник на 6-8 годин.

Якщо готувати бісквіт самотужки:

Інгредієнти:

яйця 2 шт.

цукор 100 гр.

борошно 100 гр.

ванільний цукор дрібка

какао 2 ч.л.

Жовтки збити з цукром до щільної світлої маси. Білки збити у густу піну. Поступово додати просіяне борошно та какао. Вилити у форму для випікання та пекти при температурі 170°C до готовності.

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